Αυστραλία: 13χρονος κολύμπησε για ώρες για να σώσει τη μητέρα και τα αδέλφια του - «Δε με θεωρώ ήρωα»

Ένας 13χρονο αγόρι έλαβε επαίνους για την αποφασιστικότητά του, αφού κολύμπησε σε ταραγμένα νερά για αρκετές ώρες για να σώσει τη μητέρα του και τα δύο αδέλφια του, που είχαν παρασυρθεί στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Αυστραλίας.

Η οικογένεια έκανε paddleboarding και καγιάκ στο Geographe Bay, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Αυστραλίας, την Παρασκευή, όταν ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν τα φουσκωτά τους εκτός πορείας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η συγκλονιστική προσπάθεια του εφήβου στην Αυστραλία

Ο έφηβος άρχισε να κωπηλατεί προς την ακτή για να ειδοποιήσει τις αρχές, αλλά το καγιάκ του γέμισε νερό, οπότε κολύμπησε τα υπόλοιπα 4 χιλιόμετρα.

«Η γενναιότητα, η δύναμη και το θάρρος που επέδειξε αυτή η οικογένεια ήταν εξαιρετικά, ειδικά ο νεαρός που κολύμπησε 4 χιλιόμετρα για να ειδοποιήσει τις αρχές», δήλωσε η Ομάδα Εθελοντών Θαλάσσιας Διάσωσης Naturaliste.

Ο διοικητής της οργάνωσης, Πολ Μπρέσλαντ, χαρακτήρισε τις προσπάθειες του εφήβου ως «υπεράνθρωπες».

«Κολύμπησε, όπως ο ίδιος εκτιμά, τις πρώτες δύο ώρες φορώντας σωσίβιο», δήλωσε στο ABC News. «Ο γενναίος νεαρός σκέφτηκε ότι δεν θα τα κατάφερνε με το σωσίβιο, οπότε το πέταξε και κολύμπησε τις επόμενες δύο ώρες χωρίς σωσίβιο».

Ο νεαρός κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές στις 18:00 τοπική ώρα την Παρασκευή το απόγευμα, πυροδοτώντας μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης των αγνοουμένων συγγενών του από την παραλία Quindalup, κοντά στο Busselton, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας την Δευτέρα.

Η 47χρονη μητέρα του αγοριού, ο άλλος γιος της, 12 ετών, και η κόρη της, 8 ετών, εντοπίστηκαν γύρω στις 20:30 από ένα ελικόπτερο διάσωσης.

«Ένα εθελοντικό σκάφος διάσωσης κατευθύνθηκε προς την τοποθεσία τους και και οι τρεις διασώθηκαν με επιτυχία και επέστρεψαν στην ακτή», ανέφερε η αστυνομία.

Ο επιθεωρητής Τζέιμς Μπράντλεϊ δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση για το πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι συνθήκες στον ωκεανό.

«Ευτυχώς, και οι τρεις φορούσαν σωσίβια, κάτι που συνέβαλε στην επιβίωσή τους», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι ενέργειες του 13χρονου αγοριού δεν μπορούν να επαινεθούν αρκετά – η αποφασιστικότητα και το θάρρος του έσωσαν τελικά τη ζωή της μητέρας και των αδελφών του».

Η οικογένεια εξετάστηκε από παραϊατρικό προσωπικό πριν μεταφερθεί σε κοντινό νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η οικογένεια έλαβε εξιτήριο αργότερα και επισκέφθηκε το πλήρωμα της θαλάσσιας διάσωσης για να το ευχαριστήσει, σύμφωνα με το ABC.

«Δε με θεωρώ ήρωα», δήλωσε ο 13χρονος

«Σκεφτόμουν τη μαμά, τον Μπο και τη Γκρέις. Σκεφτόμουν επίσης τους φίλους μου και το κορίτσι μου – έχω μια πολύ καλή παρέα φίλων», είπε ο 13χρονος.

«Όταν έπεσα στο έδαφος σκέφτηκα, πώς είναι δυνατόν να βρίσκομαι στη στεριά αυτή τη στιγμή – μήπως είναι όνειρο;»

Τότε του ήρθε μια άλλη σκέψη: η οικογένειά του «μπορεί να είναι ακόμα ζωντανή εκεί έξω – πρέπει να πάω».

«Δεν με θεωρώ ήρωα – απλά έκανα αυτό που έπρεπε», δήλωσε ο νεαρός.

Τώρα, λιγότερο από πέντε ημέρες μετά, ο Όστιν προσπαθεί ακόμα να επεξεργαστεί τα γεγονότα. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν μια «σκληρή μάχη».

Με πληροφορίες από BBC