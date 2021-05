Τον αποκλεισμό του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αεροπλάνα της Λευκορωσίας, αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, οι ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, ως απάντηση στο περιστατικό με την εκτροπή πτήσης της Ryanair.

Αυτό έκανε γνωστό, μέσω του twitter o Μπάρεντ Λιντς, ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δίνοντας στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα των ευρωπαίων ηγετών για τη Λευκορωσία.

Conclusions on #Belarus adopted at #EUCO chaired by @eucopresident pic.twitter.com/MWco6QEiTy