Axios: Τα άπταιστα αγγλικά του Πάπα Λέοντα «οξύνουν» τη σύγκρουση με τον Τραμπ

Η περίπτωση του Λέοντα ίσως σηματοδοτεί μια νέα εποχή

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios στέκεται στη, φαινομενικά σκληρή, κόντρα ανάμεσα στον πάπα Λέοντα των 14ο και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ στο Ιράν.

Η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στον Ποντίφικα και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να συνδέεται με κάτι απροσδόκητα απλό, σύμφωνα με το Axios: ο Πάπας δεν χρειάζεται μεταφραστή.

Η άριστη γνώση αγγλικών του Λέοντα αφαιρεί ένα βασικό «μαξιλάρι» που για χρόνια χρησιμοποιούσε το Βατικανό, την ασάφεια της μετάφρασης, η οποία συχνά μετρίαζε ή αναδιατύπωνε αιχμηρές παπικές τοποθετήσεις για την αμερικανική πολιτική. Χωρίς αυτό το φίλτρο, οι δηλώσεις του φτάνουν πιο άμεσα τόσο στα αμερικανικά μέσα όσο και στους καθολικούς των ΗΠΑ, ενισχύοντας τον πολιτικό τους αντίκτυπο και τις αντιδράσεις που προκαλούν.

Πάπας Λέων εναντίον Ντόναλντ Τραμπ: Ένας πιο άμεσος Ποντίφικας

Οι παρεμβάσεις του ενσωματώνονται εύκολα σε τηλεοπτικά αποσπάσματα, social media και προεκλογικά μηνύματα, επιταχύνοντας την πολιτική τους επιρροή, με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν του ίδιου του Τραμπ, διευκρινίζει το Axios που χαρακτηρίζει τον διάδοχο του Φραγκίσκου ως έναν πιο «άμεσο και πολιτικό» ων.

Ο Πάπας έχει ήδη αναδειχθεί σε έντονα παρεμβατική φωνή σε διεθνή και εσωτερικά ζητήματα, από τις εντάσεις με το Ιράν μέχρι την αμερικανική πολιτική και τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κρύψει την ενόχλησή του, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ φιλελεύθερο», «αδύναμο στη διαχείριση του εγκλήματος» και «κακό στην εξωτερική πολιτική».

«Δεν διαφωνώ ότι ο Πάπας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά μπορώ κι εγώ να διαφωνώ», δήλωσε ενδεικτικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τι αλλάζει σε σχέση με τους προηγούμενους Πάπες

Προηγούμενοι Πάπες, όπως ο Φραγκίσκος, ο Ιωάννης Παύλος Β και ο Βενέδικτος ο 16ος, βασίζονταν συχνά σε μεταφράσεις. Αυτό έδινε στο Βατικανό τη δυνατότητα να προσαρμόζει τον τόνο των δηλώσεων όταν προκαλούνταν αντιδράσεις.

Ο Λέων, αντίθετα, χρησιμοποιεί αγγλικά που δεν είναι απλώς άψογα, αλλά και πολιτισμικά «ευθυγραμμισμένα» με τον αμερικανικό δημόσιο λόγο. Έτσι, μειώνεται η δυνατότητα «διπλής ανάγνωσης» ή διπλωματικής ασάφειας. Παράλληλα, φαίνεται να σηματοδοτεί μια στροφή: λιγότερη προσεκτική διατύπωση, περισσότερη σαφήνεια, και ίσως μεγαλύτερη διάθεση άμεσης εμπλοκής στον αμερικανικό δημόσιο διάλογο.

Υπενθυμίζεται πως ο Λέων ΙΔ΄, κατά κόσμον Ρόμπερτ Πρέβοστ, μεγάλωσε στο Σικάγο, σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον εργατικής τάξης. Οι οικογενειακές του ρίζες συνδέονται με κρεολικές κοινότητες της Νέας Ορλεάνης, ενώ για δεκαετίες έζησε στο Περού ως ιεραπόστολος και επίσκοπος.

Σύμφωνα με τον θεολόγο Βίνσεντ Μίλερ, αυτό του δίνει όχι μόνο γλωσσική άνεση αλλά και βαθιά κατανόηση της αμερικανικής κοινωνίας και του τρόπου που συνδέονται θρησκεία και πολιτική.

«Δεν πρόκειται απλώς για τη δυνατότητα να κατανοεί τι λένε οι Αμερικανοί πολιτικοί χωρίς μετάφραση. Καταλαβαίνει τον τρόπο που μπλέκονται θρησκεία και πολιτική στις ΗΠΑ», σημειώνει.

Διχασμός για τον ρόλο του Ποντίφικα

Άλλοι, ωστόσο, θεωρούν ότι η σημασία της γλώσσας υπερτονίζεται. Ο Άλεν Σάντσες, από τη Διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων του Νέου Μεξικού, υποστηρίζει ότι και οι προηγούμενοι Πάπες έλεγαν ακριβώς αυτό που ήθελαν.

«Το “δώρο” του Λέοντα είναι η ακρίβεια», λέει, προσθέτοντας ότι ο ίδιος καθοδηγείται από το Ευαγγέλιο και όχι από κάποια νέα επικοινωνιακή στρατηγική.

Αξίζει να αναφερθεί πως, περίπου, το 20% των Αμερικανών δηλώνουν καθολικοί, πολλοί εκ των οποίων ζουν σε κρίσιμες εκλογικές πολιτείες. Οι παπικές τοποθετήσεις επηρεάζουν εδώ και χρόνια τον δημόσιο διάλογο, αλλά σπάνια είχαν τόσο άμεση σχέση με την εκλογική πολιτική.

Η περίπτωση του Λέοντα ίσως σηματοδοτεί μια νέα εποχή, όπου τα μηνύματα του Βατικανού ενσωματώνονται πιο γρήγορα και πιο άμεσα στις πολιτικές αντιπαραθέσεις των ΗΠΑ, καταλήγει το δημοσίευμα.

Με πληροφορίες από Axios

