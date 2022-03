Aston Martin: «Το κύκνειο άσμα» μοντέλου με κινητήρα ορυκτών καυσίμων

Η Aston Martin παρουσίασε την Τετάρτη το τελευταίο της μοντέλο V12 Vantage με κινητήρα ορυκτών καυσίμων.

«Με την παραγωγή της Aston Martin V12 Vantage να περιορίζεται αυστηρά σε 333 αντίτυπα παγκοσμίως, αυτή η έκδοση γιορτάζει με το κατάλληλο στιλ το τέλος μιας επικής εποχής». Με αυτή την φράση, η βρετανική εταιρεία σηματοδοτεί το «τέλος εποχής» του V12 κινητήρα, και συνάμα τα εγκαίνια μιας νέας εξηλεκτρισμενης εποχής και για το στρατόπεδο της Aston Martin.

With 700 PS at its disposal and a top speed of 200 MPH, V12 Vantage is a spectacular finale for an iconic bloodline.#AstonMartin #V12Vantage #NeverLeaveQuietly