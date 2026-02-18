Αρχεία Έπσταϊν: Ο πρώην ιδιοκτήτης της Victoria's Secret, Λες Γουέξνερ κλήθηκε για κατάθεση στο Κογκρέσο

Η μακροχρόνια φιλία του Λες Γουέξνερ με τον Τζέφρι Έπσταϊν θα βρεθεί στο επίκεντρο κατάθεσης στο Κογκρέσο στο Οχάιο την Τετάρτη, όπου ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας αναμένεται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με νέες αποκαλύψεις που περιλαμβάνονται στην τελευταία δημοσιοποίηση εγγράφων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο 88χρονος Γουέξνερ, συνταξιούχος ιδρυτής του ομίλου L Brands, δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με την κλήτευση που του απηύθυναν οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ως ένας από τους πιο προβεβλημένους πρώην φίλους του Έπσταϊν, ο Γουέξνερ εδώ και χρόνια δίνει εξηγήσεις για τη πολυετή σχέση τους. Σε δικαστικά έγγραφα, το γνωστότερο θύμα του Έπσταϊν, η Βιρτζίνια Τζιούφρε, έχει ισχυριστεί ότι ο Γουέξνερ ήταν ένας από τους άνδρες στους οποίους ο Έπσταϊν την διακινούσε.

Ο Γουέξνερ αρνείται ότι γνώριζε ή συμμετείχε στα εγκλήματα του Έπσταϊν και υποστηρίζει ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ την Τζιούφρε. Το 2019 είχε δηλώσει σε επενδυτές της L Brands ότι ντρέπεται που πλησίασε ποτέ «έναν άνθρωπο τόσο άρρωστο, τόσο πανούργο, τόσο διεφθαρμένο».

Δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για παράνομες πράξεις και, σύμφωνα με τη συνολική εικόνα που προκύπτει από τα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Έπσταϊν δεν διατηρούσε οργανωμένο κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων.

Το όνομα του Γουέξνερ εμφανίζεται περισσότερες από 1.000 φορές στα αρχεία Έπσταϊν, κάτι που - σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του - δεν προκαλεί έκπληξη λόγω της μακρόχρονης σχέσης τους. Τα έγγραφα ρίχνουν νέο φως στη σχέση του με τον Έπσταϊν, η οποία έληξε με πικρό τρόπο όταν ο Γουέξνερ και η σύζυγός του, Άμπιγκεϊλ, ανακάλυψαν ότι τους έκλεβε, ενώ ταυτόχρονα γεννούν πολλά νέα ερωτήματα.

«Ο πιο πιστός φίλος»

Ο Έπσταϊν γνώρισε τον Γουέξνερ μέσω ενός επιχειρηματικού συνεργάτη γύρω στο 1986.

Ήταν μια περίοδος ευνοϊκή για τα οικονομικά του Γουέξνερ. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Γουέξνερ ανέθεσε τη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του στον Έπσταϊν.

Το 1991 του παραχώρησε πληρεξούσιο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επενδύσεις και επιχειρηματικές συμφωνίες, να αγοράζει ακίνητα και να βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτού που θα γινόταν η τεράστια περιουσία του Γουέξνερ στην τότε αγροτική περιοχή New Albany του Οχάιο, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Ο Έπσταϊν είχε «εξαιρετική κρίση και ασυνήθιστα υψηλά πρότυπα», είχε πει ο Γουέξνερ στο Vanity Fair το 2003, προσθέτοντας ότι ήταν «πάντα ο πιο πιστός φίλος».

Σε ένα από τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα έγγραφα, ο Έπσταϊν είχε γράψει πρόχειρες σημειώσεις για τον Γουέξνερ: «ποτέ, μα ποτέ, δεν έκανα τίποτα χωρίς να ενημερώσω τον Λες» και «δεν θα τον εγκατέλειπα ποτέ».

Σε άλλο έγγραφο, που φαίνεται να είναι προσχέδιο επιστολής προς τον Γουέξνερ, αναφέρεται ότι οι δύο άνδρες ήταν «δεμένοι σαν ομάδα» για πάνω από 15 χρόνια και ότι ήταν αμοιβαία εξαρτημένοι: ο Γουέξνερ βοήθησε να πλουτίσει ο Έπσταϊν και ο Έπσταϊν βοήθησε να πλουτίσει ακόμη περισσότερο ο Γουέξνερ.

Εκπρόσωπος του Γουέξνερ δήλωσε ότι ο ίδιος δεν έλαβε ποτέ αυτή την επιστολή.

Η διάλυση της σχέσης

Ο Γουέξνερ αποκάλυψε δημόσια μόνο μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης τον Ιούλιο του 2019 ότι είχε διακόψει τη σχέση τους.

Σε επιστολή του Ιδρύματος Γουέξνερ τον Αύγουστο εκείνου του έτους, ανέφερε ότι αυτό συνέβη το 2007. Ωστόσο, τα νέα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι οι δύο άνδρες παρέμειναν σε επαφή και μετά.

Ο Γουέξνερ έστειλε email στον Έπσταϊν στις 26 Ιουνίου 2008, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας που προέβλεπε ποινή 18 μηνών φυλάκισης στη Φλόριντα για κατηγορία προσέλκυσης ανήλικης σε πορνεία, προκειμένου να αποφύγει ομοσπονδιακή δίωξη. Τελικά εξέτισε 13 μήνες.

Ο Γουέξνερ είχε επίσης δηλώσει το 2019 ότι ο Έπσταϊν είχε υπεξαιρέσει «τεράστια ποσά» από την περιουσία της οικογένειάς του. Ερευνητικό σημείωμα της τελευταίας δημοσιοποίησης εγγράφων αναφέρει ότι οι δικηγόροι του Γουέξνερ είχαν πει σε ερευνητές το 2008 πως ο Έπσταϊν του επέστρεψε 100 εκατομμύρια δολάρια - ποσό που θεωρείται μόνο ένα μέρος όσων είχε κλέψει.

Με πληροφορίες από AP News