Απόπειρα πραξικοπήματος στη Βολιβία: Συνελήφθη ο πρώην αρχηγός του στρατού

Με τη σύλληψη του Χοσέ Σούνιγα, πρώην αρχηγού του στρατού, έληξε η απόπειρα πραξικοπήματος στη Βολιβία.

Η βολιβιανή αστυνομία συνέλαβε τον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού Χουάν Χοσέ Σούνιγα, ο οποίος κατηγορείται για «απόπειρα πραξικοπήματος».

Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βολιβίας δείχνουν τον στρατηγό Σούνιγα να οδηγείται σε αστυνομικό όχημα, αμέσως μετά από σύντομες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους. «Είστε υπό κράτηση, στρατηγέ», του είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών Τζόνι Αγκιλέρα.

What a picture.



Bolivian President Luis Arce has met the leader of the attempted military coup in Bolivia face to face at the doors of the Presidential Palace. pic.twitter.com/v2DQDhBGwR — Matt Kennard (@kennardmatt) June 26, 2024

👀 Bolivia coup plotter General Zúñiga EXHIBITED IN HANDCUFFS



"We are going to make our country's democracy be respected, whatever it takes." pic.twitter.com/t0rCuUWhaA — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) June 27, 2024

Βαριά οπλισμένοι στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα είχαν αναπτυχθεί νωρίτερα στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Λα Πας, περικυκλώνοντας την έδρα της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος Λουίς Άρσε έσπευσε να διορίσει νέα ηγεσία στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο κατήγγειλε «επίθεση εναντίον της δημοκρατικής σταθερότητας» στη χώρα.

⚡️🇧🇴 BREAKING:



A failed coup attempt in Bolivia by US-backed General Juan José Zúñiga.



Bolivia, a dramatic coup attempt aimed at President Luis Arce was stopped in its tracks.



Armored vehicles smashed into the government palace, yet Arce stood strong, swiftly replacing the… pic.twitter.com/ttDuIyTY3f — Megatron (@Megatron_ron) June 27, 2024

Ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Σούνιγα υποστήριξε ότι στόχος ήταν η «αναδόμηση της δημοκρατίας». Μιλώντας σε δημοσιογράφους, περιστοιχισμένος από στρατιώτες, αναφέρθηκε σε «μια πραγματική δημοκρατία… Όχι αυτή των λίγων, όχι λίγων αφεντάδων που κυβερνούν τη χώρα για 30 ή 40 χρόνια».

Η νεοδιορισθείσα στρατιωτική διοίκηση διέταξε τους στρατιώτες που ακολούθησαν τον στρατηγό Σούνιγα στο προεδρικό μέγαρο να επιστρέψουν στις βάσεις τους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της βολιβιανής πρωτεύουσας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

