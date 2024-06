Απόπειρα πραξικοπήματος στη Βολιβία - Τανκς εισέβαλαν στο κυβερνητικό μέγαρο

Τεθωρακισμένα οχήματα του στρατού εμβόλισαν τις πόρτες του κυβερνητικού μεγάρου της Βολιβίας σήμερα, Τετάρτη 26 Ιουνίου, καθώς κορυφαίος κυβερνητικός αξιωματούχος προειδοποίησε για απόπειρα πραξικοπήματος και ο πρόεδρος της χώρας, Λουίς Άρτσε, δήλωσε ότι στην πρωτεύουσα πραγματοποιείται «παράτυπη» ανάπτυξη στρατευμάτων.

Τανκς εισέβαλαν στο προεδρικό μέγαρο της Βολιβίας με επικεφαλής έναν υψηλόβαθμο στρατηγό, σε μια απόπειρα πραξικοπήματος. Σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στο X, ο Βολιβιανός πρόεδρος, Λουίς Άρτσε, ζήτησε «να γίνει σεβαστή η δημοκρατία». Αυτό έγινε ενώ η βολιβιανή τηλεόραση έδειξε δύο τανκς και έναν αριθμό ανδρών με στρατιωτική στολή μπροστά από το κυβερνητικό μέγαρο, στην πλατεία Μουρίγιο.

A military coup is taking place in Bolivia.



Bolivia has recently expressed a serious interest in joining BRICS.



Bolivia was also among the first nations to announce the end of diplomatic relations with Israel over its war in Gaza. pic.twitter.com/VeDvrg2AAO