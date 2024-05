Βολιβία: Οι γείτονες λύνουν τις διαφορές τους με γροθιές σε πατροπαράδοτο φεστιβάλ

Με γροθιές λύνουν τις διαφορές τους οι γείτονες σε πόλη της Βολιβίας, που διοργανώνει πατροπαράδοτο, ειδικό φεστιβάλ για τον σκοπό αυτό.

Στην πόλη San Pedro de Macha της Βολιβίας, που είναι χτισμένη σε μεγάλο υψόμετρο, εκατοντάδες αυτόχθονες άνδρες και γυναίκες Κέτσουα βγαίνουν στους δρόμους για ένα τελετουργικό φεστιβάλ χορού και μάχης που ονομάζεται "Tinku" - που περιλαμβάνει μάχη σώμα με σώμα μεταξύ γειτόνων για την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών.

Το Tinku, μια λέξη που στα Κέτσουα σημαίνει «συνάντηση» και στην τοπική διάλεκτο Αϊμάρα «σωματική επίθεση», γιορτάζεται σε ορισμένες πόλεις τον Μάιο ως παραδοσιακός τρόπος επίλυσης προβλημάτων, που σε διαφορετική περίπτωση θα «σέρνονταν» επί χρόνια.

In the high altitude Bolivian town of San Pedro de Macha, hundreds of Indigenous Quechua men and women take to the streets for a ritual dance and combat festival called "Tinku" — involving hand-to-hand combat between neighbors to settle disputes. pic.twitter.com/e1qJy6dveT