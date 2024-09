Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη της νέας απόπειρας δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το βράδυ της Δευτέρας το Skynews έφερε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του 58χρονου Ράιαν Γουέσλι Ρουθ. Στο βίντεο λίγο μετά την απόπειρα δολοφονιάς του Τραμπ, απεικονίζεται να ακολουθεί τις οδηγίες των Αρχών, καθώς οι αστυνομικοί τον συλλαμβάνουν χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Στον 58χρονο σημειώνεται πως ασκήθηκε δίωξη για δύο αδικήματα σχετιζόμενα με οπλοκατοχή, ενώ είναι πιθανόν ότι θα του απαγγελθούν και άλλες κατηγορίες, ωστόσο η πρώτη δίωξη για κατοχή πυροβόλου όπλου από άτομο καταδικασμένο για κακούργημα και για κατοχή πυροβόλου με σβησμένο σειριακό αριθμό, επιτρέπει στις αρχές να τον κρατήσουν προφυλακισμένο όσο θα συνεχίζεται η έρευνα.

Footage shows the suspect in an apparent assassination attempt on Donald Trump being arrested. https://t.co/N6HYuKZhqm pic.twitter.com/21dA4LAWhj