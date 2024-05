Απόπειρα δολοφονίας Φίτσο: Με τρομάζει το μίσος, έγραψε ο νέος πρόεδρος της Σλοβακίας

Υποκινούμενη από πολιτικές διαφωνίες βλέπει την απόπειρα δολοφονίας του Ρόμπερτ Φίτσο ο Σλοβάκος πολιτικός Πίτερ Πελεγκρίνι.

Ως απειλή για την δημοκρατία της Σλοβακίας βλέπει την απόπειρα δολοφονίας του Ρόμπερτ Φίτσο, ο Πίτερ Πελεγκρίνι που κέρδισε τις προεδρικές εκλογές της Σλοβακίας πριν από ένα μήνα.

Ο κεντροαριστερός Πίτερ Πελεγκρίνι, δήλωσε ότι τον «τρομάζει που μπορεί να οδηγήσει το μίσος για μια άλλη πολιτική άποψη. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκφράσουμε τη διαφωνία μας δημοκρατικά και νομικά», πρόσθεσε.

«Αν εκφράζουμε τις διαφορετικές πολιτικές απόψεις μας με τα όπλα σε πλατείες και όχι σε εκλογικές διαδικασίες ρισκάρουμε όλα όσα έχουμε χτίσει στα 31 χρόνια της κυρίαρχης Σλοβακίας», έγραψε επίσης ο Πίτερ Πελεγκρίνι.

Στην ανάρτηση του στο Χ εύχεται στο Ρόμπερτ Φίτσο γρήγορη ανάρρωση.

An assassination attempt on the Prime Minister is a threat to everything that has adorned Slovak democracy so far.



With horror, I received the information that Prime Minister Robert Fico became the target of an assassination attempt after a government meeting in Handlova, and…