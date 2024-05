Πυροβόλησαν τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας: «Βαθιά σοκαρισμένος» δηλώνει ο Βίκτορ Ορμπάν για τον φίλο του

«Βαθιά σοκαρισμένος», δηλώνει και ο Βίκτορ Ορμπάν για την βίαιη επίθεση που δέχτηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν εξέφρασε τον αποτροπιασμό του μέσω ανάρτησης του στα social media, για τον «φίλο» του Ρόμπερτ Φίτσο που αυτή την ώρα παλεύει για τη ζωή του.

«Σοκαρίστηκα βαθιά από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του φίλου μου και πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. Προσευχόμαστε για την υγεία του και για γρήγορη ανάρρωση! Ο θεός να ευλογεί αυτόν και την χώρα του!», έγραψε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν στο Χ.

I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country!