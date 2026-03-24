Από τον Galliano στον Willy Chavarria: η Zara χτίζει νέο fashion προφίλ

Μετά τον John Galliano, η Zara ανακοίνωσε και νέα συνεργασία με τον Willy Chavarria, συνεχίζοντας τη στροφή της προς ένα πιο ισχυρό fashion προφίλ.

The LiFO team
Στιγμιότυπο από τη capsule collection Vatísimo του Willy Chavarria για τη Zara
Μετά την είδηση ότι ο John Galliano ετοιμάζει συλλογή για τη Zara, η ισπανική αλυσίδα ανακοίνωσε τώρα και νέα συνεργασία με τον Willy Chavarria, δείχνοντας ότι το άνοιγμά της προς τη μόδα κύρους δεν είναι πια μεμονωμένη κίνηση αλλά σταθερή στρατηγική.

Η νέα συλλογή, με τίτλο Vatísimo, θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη online και σε επιλεγμένα καταστήματα παγκοσμίως.

Η Zara συνεχίζει ένα σερί συνεργασιών που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε μάλλον απίθανο για το πιο αναγνωρίσιμο όνομα του fast fashion. Μετά το πρόσφατο buzz γύρω από τον John Galliano, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο Willy Chavarria υπογράφει μια νέα capsule συλλογή με ανδρικά, γυναικεία, κοσμήματα και αξεσουάρ, φέρνοντας ακόμη ένα όνομα με πραγματικό βάρος στο νέο της προφίλ.

Φωτογραφία: Jorge Perez

Η συλλογή τιτλοφορείται Vatísimo και θα λανσαριστεί στις 26 Μαρτίου στο site της Zara και σε επιλεγμένα καταστήματα διεθνώς. Για την καμπάνια, ο Chavarria συνεργάστηκε με τον Glen Luchford σε ένα σύντομο φιλμ εμπνευσμένο από τις μεξικανικές τηλενουβέλες, με την Christy Turlington και τον Alberto Guerra. Το συνολικό πακέτο δείχνει ότι η Zara δεν θέλει απλώς να βάλει ένα διάσημο όνομα πάνω σε μια capsule, αλλά να δώσει σε κάθε τέτοιο λανσάρισμα πιο ισχυρή εικόνα και πιο καθαρή ταυτότητα.

Στιγμιότυπο από τη capsule collection Vatísimo του Willy Chavarria για τη Zara Photo credit: Zara

Αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στη σημερινή φάση της εταιρείας. Αν κάποιος είχε μείνει στη Zara των γρήγορων αντιγραφών και της καθαρής μαζικής κατανάλωσης, οι τελευταίες κινήσεις μπορεί να του φαίνονται σχεδόν παράξενες. Ωστόσο, η στροφή αυτή μόνο τυχαία δεν δείχνει. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία κινείται όλο και πιο συνειδητά προς ένα πιο εκλεπτυσμένο και πιο απαιτητικό προφίλ, επενδύοντας συστηματικά σε πρόσωπα, εικόνα και συνεργασίες με μεγαλύτερο βάρος.

Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι και η σταθερή στροφή σε ονόματα με ισχυρό κύρος στον χώρο της μόδας. Φωτογράφοι όπως ο Steven Meisel και ο Craig McDean έχουν υπογράψει καμπάνιες της, ενώ το brand έχει χρησιμοποιήσει πρόσωπα όπως η Linda Evangelista και η Kate Moss. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με τον Stefano Pilati, τον Ludovic de Saint Sernin, τον John Galliano και τώρα τον Willy Chavarria, δείχνοντας ότι δεν αναζητά απλώς εμπορικά capsules, αλλά μια πιο ισχυρή θέση στον χάρτη της μόδας.

Φωτογραφία: Jorge Perez

Η νέα συνεργασία με τον Chavarria ενισχύει έτσι την αίσθηση ότι η Zara θέλει να διατηρήσει τη μαζική δύναμη και την ταχύτητα που την έκαναν παγκόσμιο παίκτη, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να αναβαθμίσει πιο συστηματικά το fashion προφίλ της. Σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός από ακόμη φθηνότερα και ταχύτερα brands πιέζει το παραδοσιακό fast fashion να επαναπροσδιοριστεί, αυτή η μετατόπιση μοιάζει όλο και περισσότερο με στρατηγική επιλογή και όλο και λιγότερο με επικοινωνιακό πείραμα.

Μόδα & Στυλ / Το απρόσμενο restart του Tζον Γκαλιάνο στη Zara

Ο Βρετανός σχεδιαστής συμφώνησε να δουλέψει τα επόμενα δύο χρόνια πάνω σε κομμάτια αρχείου του ισπανικού ομίλου και η πρώτη συλλογή με την ενέργεια και την καλλιτεχνική του υπογραφή αναμένεται τον Σεπτέμβριο.
