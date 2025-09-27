ΔΙΕΘΝΗ
Από τη ρητορική στις πράξεις: Μπορεί η Ευρώπη να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ;

Η Ευρώπη προετοιμάζεται να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ οι προσπάθειες πίεσης στο Ισραήλ παραμένουν περιορισμένες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: EPA
Ευρωπαϊκές χώρες συγκλίνουν σε σχέδιο για αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους στη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι καταδικάζουν τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, με μερικούς να χαρακτηρίζουν τον πόλεμο «γενοκτονία».

Παρά τη σφοδρή ρητορική, οι πράξεις παραμένουν περιορισμένες. Η ΕΕ προτείνει υψηλότερους δασμούς στα ισραηλινά προϊόντα, αλλά η εφαρμογή τους δεν είναι σίγουρη. Άλλες προσπάθειες πίεσης προς την κυβέρνηση Νετανιάχου έχουν σταματήσει, ιδιαίτερα λόγω αντιδράσεων από τη Γερμανία.

Οι μεμονωμένες δράσεις χωρών έχουν επίσης περιορισμένο αποτέλεσμα. Η βοήθεια προς τη Γάζα παραμένει περιορισμένη, ενώ η υποδοχή προσφύγων είναι ελάχιστη, προκαλώντας πολιτικές εντάσεις. Το Βέλγιο είναι η χώρα με τους περισσότερους Παλαιστίνιους αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη, αλλά ακόμη και εκεί οι αιτήσεις συχνά απορρίπτονται.

Η περίπτωση του Bahjat Madi από τη Ράφα της Γάζας δείχνει τη δυσκολία: ο πατέρας του προσπαθεί να πάρει ανθρωπιστική βίζα, αλλά η διαδικασία απαιτεί φυσική παρουσία στο προξενείο της Ιερουσαλήμ, αδύνατη για κάποιον εγκλωβισμένο στη Γάζα. Ο Bahjat προσπαθεί δικαστικά να δώσει λύση, αλλά η διαδικασία μπορεί να πάρει χρόνια.

Ο διάλογος για το αν η Ευρώπη θα μετατρέψει τη ρητορική σε συγκεκριμένες δράσεις συνεχίζεται. Παρά τις δηλώσεις καταδίκης, η Γερμανία και η Ιταλία διστάζουν λόγω πολιτικών και ιστορικών δεσμών. Ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία και το Βέλγιο, έχουν λάβει πιο άμεσες αποφάσεις- απαγόρευση πώλησης όπλων ή απαγόρευση εισαγωγών από ισραηλινές κατοικίες- χωρίς όμως σημαντικό αντίκτυπο στον πόλεμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί τώρα να αναστείλει μέρη της συμφωνίας εμπορίου με το Ισραήλ, αλλά η υλοποίηση εξαρτάται από πλειοψηφία, όχι από ομοφωνία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι τα γεγονότα στη Γάζα έχουν συγκλονίσει τη συνείδηση του κόσμου, ενώ οι χώρες του μπλοκ προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε ηθική και πολιτική.

Με πληροφορίες από New York Times

