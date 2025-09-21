ΔΙΕΘΝΗ
Ο πάπας Λέων για τη «μαρτυρική» Γάζα: «Δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο στη βία και την εκδίκηση»

Ο ποντίφικας χαιρέτισε «τις πρωτοβουλίες που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν στη μαρτυρική αυτή γη».

Ο πάπας Λέων για τη «μαρτυρική» Γάζα: «Δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο στη βία και την εκδίκηση»
Φωτ: EPA
Την αλληλεγγύη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προς τον παλαιστινιακό λαό της Γάζας εξέφρασε σήμερα ο πάπας Λέων, μιλώντας στο τέλος της κυριακάτικης προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

«Το επαναλαμβάνω: δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση. Οι λαοί έχουν ανάγκη ειρήνη», τόνισε, καταχειροκροτούμενος από τους πιστούς.

Η παρέμβαση του πάπα έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2023, ενώ το 90% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί και διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι η πόλη βιώνει συνθήκες λιμού.

Το τελευταίο 24ωρο τουλάχιστον 34 άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά και υγειονομικοί, σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Ιστορικές διπλωματικές εξελίξεις για το παλαιστινιακό κράτος

Παράλληλα, η διεθνής σκηνή σημαδεύεται από την ιστορική απόφαση της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας να αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, λίγες ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι τρεις κυβερνήσεις τόνισαν ότι πρόκειται για βήμα «αναβίωσης της λύσης των δύο κρατών», την ώρα που η Ουάσινγκτον επιμένει πως δεν σκοπεύει να ακολουθήσει. 

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις στην Ιερουσαλήμ, με τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να ζητά την «άμεση προσάρτηση» της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

