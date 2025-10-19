«Απαγορεύεται η υιοθεσία μαύρων γατών», λέει πόλη της Ισπανίας πριν το Halloween

Η ισπανική πόλη Τεράσα στη βορειοανατολική Καταλονία έχει απαγορεύσει προσωρινά την υιοθεσία μαύρων γατών από καταφύγια ζώων, προκειμένου να αποτρέψει πιθανά απειλητικά «τελετουργικά» κατά τη διάρκεια του Halloween.

Όλες οι αιτήσεις για την ανάδοχη φροντίδα ή υιοθεσία των αιλουροειδών θα απορρίπτονται από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου, προκειμένου να προστατευθούν από τον κίνδυνο να τραυματιστούν ή να χρησιμοποιηθούν ως rekvizita, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία προστασίας των ζώων.

Ο αναπληρωτής δήμαρχος Noel Duque δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό RTVE ότι οι αιτήσεις υιοθεσίας μαύρων γατών συνήθως αυξάνονται γύρω από το Halloween.

Ενώ οι μαύρες γάτες συχνά συνδέονται με τη μαγεία και θεωρούνται γρουσουζιά στη δυτική κουλτούρα, πολλές άλλες κουλτούρες, όπως η ιαπωνική και η αιγυπτιακή, τις θεωρούν σύμβολα ευημερίας και τύχης.

Το δημοτικό συμβούλιο της Τεράσα δήλωσε ότι δεν υπήρχαν καταγεγραμμένα περιστατικά κακοποίησης μαύρων γατών στην πόλη, ωστόσο έχουν σημειωθεί περιστατικά σε άλλες περιοχές και η απόφαση ελήφθη μετά από προειδοποιήσεις από οργανώσεις προστασίας των ζώων.

«Προσπαθούμε να αποτρέψουμε τους ανθρώπους από το να υιοθετούν ζώα επειδή είναι της μόδας ή από παρόρμηση. Και σε περιπτώσεις όπως αυτές, που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, για να αποτρέψουμε τυχόν μακάβριες πρακτικές», δήλωσε ο Ντουκέ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στην Τεράσα ζουν περισσότερα από 9.800 γάτες, ενώ το κέντρο υιοθεσίας της πόλης φιλοξενεί περίπου 100 γάτες, 12 από τις οποίες είναι μαύρες, σύμφωνα με το Catalan News Agency.

Το δημοτικό συμβούλιο τόνισε ότι το μέτρο είναι «προσωρινό και εξαιρετικό» και αποτελεί μια επιπλέον προφύλαξη για την προστασία των ζώων, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η απαγόρευση στο μέλλον.

Οι εξαιρέσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου απαγόρευσης θα αξιολογούνται ξεχωριστά από το κέντρο υιοθεσίας και οι κανονικές αιτήσεις υιοθεσίας θα ξαναρχίσουν μετά το Χάλογουιν.