Αντζελίνα Τζολί - Μπραντ Πιτ: Στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα ο γιος τους

Στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα κατέληξε ο 20χρονος γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Παξ Τζολί-Πιτ.

Ο 20χρονος γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ σύμφωνα με πληροφορίες από ξένα δημοσιεύματα, την ώρα που οδηγούσε με το ηλεκτρικό του ποδήλατο στους δρόμους του Λος Άντζελες, χτύπησε στο πίσω μέρος ενός οχήματος. Πηγές του TMZ αναφέρουν πως μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, λόγω πόνου στο κεφάλι.

Σημειώνεται πως τη στιγμή της σύγκρουσής του με το όχημα, δεν φορούσε κράνος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου προσέφερε τη βοήθειά του στον νεαρό, πριν φτάσουν οι Αρχές.

Angelina Jolie, Brad Pitt's Son Pax Jolie-Pitt Injured in Bicycle/Car Accident | Click to read more 👇 https://t.co/2YUNPoaklD