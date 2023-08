Άντριου Τέιτ: Το μισογυνικό σχόλιο κάτω από φωτογραφία της Αμάντα Χόλντεν που προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις

Οργισμένες αντιδράσεις προκαλέσει μισογυνιστικό σχόλιο του Άντριου Τέιτ κάτω από ανάρτηση της διάσημης ραδιοφωνικής παραγωγού, ηθοποιού και κριτή του τηλεοπτικού σόου «Britain's Got Talent», Αμάντα Χόλντεν.

Ο Άντριου Τέιτ, ο οποίος βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό στο Βουκουρέστι λόγω κατηγοριών για trafficking, θέωρησε σωστό να επικρίνει τη Χόλντεν επειδή δημοσίευσε μια φωτογραφία με μπικίνι.

Απαντώντας στο tweet της Αμάντα Χόλντεν με το στιγμιότυπό της ο Άντριου Τέιτ, έγραψε με το γνωστό μισογυνικό ύφος του και παρά το γεγονός ότι βαρύνεται με κατηγορίες περί βιασμού και trafficking: «Είσαι σύζυγος και μητέρα και έχεις ξεπεράσει κατά πολύ την εφηβεία. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για αυτή την ανάρτηση». Οι φίλοι και οι υποστηρικτές της Amanda Holden υποστήριξαν τη σταρ του «Britain's Got Talent», μετά την επίθεση που δέχτηκε από τον μισογύνη influencer, ο οποίος επάξια εδώ και χρόνια έχει κατακτήσει τον θλιβερό τίτλο του "βασιλιά της τοξικής αρρενωπότητας".

Υπενθυμίζεται πως σε δίκη έχει παραπεμφθεί ο αμφιλεγόμενος influencer Άντριου Τέιτ ύστερα από την απόφαση εισαγγελέων στη Ρουμανία κατηγορούμενος για βιασμό και εμπορία ανθρώπων.

Μαζί με τον Άντριου Τέιτ παραπέμπονται σε δίκη και ο αδελφός του Τρίσταν καθώς και άλλοι δύο ύποπτοι με τις κατηγορίες της διακίνησης ανθρώπων, του βιασμού και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Τα παραπάνω πρόσωπα τελούν υπό περιορισμό κατ’ οίκον εν αναμονή ποινικής έρευνας για κακομεταχείριση επτά γυναικών, κατηγορίες τις οποίες αρνούνται. Πρόκειται για μία πρώην υπάλληλο της αστυνομίας και για τη φίλη του Άντριου Τέιτ.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρατούνταν από την αστυνομία από τις 29 Δεκεμβρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου όταν δικαστήριο του Βουκουρεστίου τους έθεσε υπό κατ’ οίκον περιορισμό. Σε βάρος του 36χρονου Άντριου Τέιτ έχουν απαγγελθεί επίσης κατηγορίες για βιασμό ενός από τα θύματα, ενώ σε βάρος του 34χρονου αδελφού του Τρίσταν Τέιτ, για υποκίνηση άλλων σε βία. Οι δύο άνδρες φέρονται να συνέστησαν δίκτυο στις αρχές του 2021 στη Ρουμανία, αλλά και σε άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία.

Βάσει της νομοθεσίας στη Ρουμανία, η υπόθεση στέλνεται στο προκαταρκτικό τμήμα του δικαστηρίου, όπου ο δικαστής έχει 60 ημέρες στη διάθεσή του για να εξετάσει τους φακέλους της υπόθεσης ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητά τους.

Οι αδελφοί Τέιτ, πρώην κικμπόξερς με διπλή αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα και εκατομμύρια ακόλουθους στο διαδίκτυο είναι οι πιο διάσημοι ύποπτοι που παραπέμπονται σε δίκη στη Ρουμανία για διακίνηση ανθρώπων.

Εισαγγελείς έχουν πει πως οι αδελφοί Τέιτ στρατολόγησαν τα θύματά τους παρασύροντάς τα και λέγοντας ψευδώς ότι ήθελαν να έχουν σχέση μαζί τους ή να τα παντρευτούν.

Ο Άντριου Τέιτ έγινε αρχικά γνωστός λόγω της συμμετοχής του στo τηλεριάλιτι Big Brother στη Βρετανία το 2016 από τo οποίo αποκλείστηκε γρήγορα μετά τη μετάδοση ενός βίντεο που τον έδειχνε να δέρνει μία γυναίκα. Στράφηκε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου παρουσιαζόταν να εκθέτει τους φουσκωτούς μύες του, να καπνίζει τσιγάρα, και να σαγηνεύει εκατομμύρια εφήβους με τα αυτοκίνητα πολυτελείας του.

Προέβαλε θέσεις «μάτσο» και έδινε συμβουλές στους άνδρες για να γίνουν πλούσιοι. Το όνομά του είναι ένα από εκείνα με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google. Στο παρελθόν είχε αποβληθεί από διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαιτίας μισογυνικών σχολίων. Ο λογαριασμός του στο Twitter, τον οποίο ακολουθούν σχεδόν επτά εκατομμύρια χρήστες, αποκαταστάθηκε μετά την εξαγορά του μέσου κοινωνικής δικτύωσης από τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ.

I am in the Bucharest court of appeal to find out if I will be detained for a 9th month.



3 months in jail, 6 months locked in my house.



Now I must convince a judge that I shouldn’t go back to jail.



That I’m allowed to remain in my own home.



Allah is the best of planners. https://t.co/X9KnAPUO62 pic.twitter.com/Lxfzr7HZhy