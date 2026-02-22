Άντριου: Έκκληση για έρευνα περί «προδοσίας» σχετικά με τις διασυνδέσεις του με τον Έπσταϊν

Οι έρευνες συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα στο πρώην σπίτι του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ.

Την Πέμπτη, ο Άντριου συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος και οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τώρα, σύμφωνα με το Sky News, ο πρώην πρίγκιπας έρχεται αντιμέτωπος με το αίτημα για διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης «προδοσίας».

Αστυνομικοί της Thames Valley Police αναμένεται να συνεχίσουν τις έρευνες την Κυριακή στο Royal Lodge, στο Ουίνδσορ του Μπέρκσαϊρ, που αποτελεί την πρώην κατοικία του.

Στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντοπίζει και επικοινωνεί με πρώην και εν ενεργεία αστυνομικούς που ενδέχεται να είχαν στενή συνεργασία με τον πρώην πρίγκιπα, ζητώντας τους «να εξετάσουν προσεκτικά αν οτιδήποτε είδαν ή άκουσαν» κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους θα μπορούσε να είναι σχετικό με την έρευνα.

Ο Τομ Τάγκενχατ, πρώην υπουργός Ασφαλείας, κάλεσε σε κοινοβουλευτική έρευνα για τις διασυνδέσεις του Άντριου και του Πίτερ Μάντελσον με τον Έπσταϊν, δηλώνοντας στην εφημερίδα The Sun on Sunday: «Αυτό υπερβαίνει όσα θα μπορούσε εύλογα να εξετάσει ένα δικαστήριο. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει τι σημαίνει αυτό για τη χώρα. Αν αποδειχθεί το χειρότερο, πρέπει να επανεξετάσουμε νόμους περί προδοσίας που γράφτηκαν πριν από 700 χρόνια;».

«Ομάδα επιφανών βουλευτών πρόκειται να συναντηθεί για να συζητήσει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει κοινοβουλευτική έρευνα σχετικά με το ρόλο των εμπορικών απεσταλμένων του Ηνωμένου Βασιλείου», σύμφωνα με το Sky News.

Η έρευνα θα επικεντρωνόταν σε πιθανά ζητήματα στο ευρύτερο σύστημα, χωρίς συγκεκριμένο σχολιασμό για τον Άντριου, όσο υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού των ποινικών διαδικασιών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του πρώην επικεφαλής της Διοίκησης Βασιλικής Προστασίας της Scotland Yard στο Sky News, σύμφωνα με τις οποίες οι αξιωματικοί ασφαλείας του Άντριου είναι πιθανό να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη παραβατική συμπεριφορά.

«Όπου κι αν πήγαινε [ο Άντριου], θα είχε μαζί του ομάδα αξιωματικών προστασίας και κανονικά θα βρίσκονταν δίπλα του 24 ώρες το εικοσιτετράωρο», δήλωσε ο Ντάι Ντέιβις, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη βασιλική προστασία της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ και της ευρύτερης βασιλικής οικογένειας.

Όπως ανέφερε, ακόμη και τη νύχτα οι αξιωματικοί προστασίας βρίσκονταν μαζί του, «ώστε, σε περίπτωση περιστατικού, να μπορούν να ενεργήσουν σύμφωνα με την εκπαίδευσή τους».

«Πολλοί από αυτούς ήταν στο πλευρό του επί χρόνια και θα είχαν μεταβεί σε όλες τις πέντε κατοικίες [του Τζέφρι Έπσταϊν] για τις οποίες μιλάμε – στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Παρθένες Νήσους, στο Νέο Μεξικό και στη Φλόριντα», είπε.

«Επομένως, μου είναι αδιανόητο, και το λέω με λύπη, να μην είδε κανείς τίποτα».

Με πληροφορίες από Sky News





