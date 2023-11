Αντιμέτωποι με τη βροχή και το κρύο οι άμαχοι στη Γάζα

Οι χειμερινές βροχές φέρνουν μεγαλύτερα δεινά στους αμάχους που έχουν παραμείνει στη Γάζα, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η βροχή και το κρύο θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των υδατογενών ασθενειών, των βακτηριακών λοιμώξεων και της διάρροιας στα παιδιά της Γάζας.

Οι χειμερινές βροχές μπορεί να έφτασαν επιτέλους στη Γάζα μετά από ένα θερμό και ξηρό φθινόπωρο, ωστόσο φέρνουν μαζί και νέες προκλήσεις για τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους. Μια μεσογειακή καταιγίδα ξέσπασε στην περιοχή νωρίς το πρωί της Τρίτης. Η βροχή ξέπλυνε τη σκόνη στα συντρίμμια από τις αεροπορικές επιδρομές και διέλυσε τον καπνό και τη φωτιά από τους πιο πρόσφατους βομβαρδισμούς. Η κατανάλωση νερού στη Γάζα έχει μειωθεί κατά 90% από την έναρξη των συγκρούσεων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ, και πολλές οικογένειες έσπευσαν έξω για να απολαύσουν την ανάπαυλα από την ασυνήθιστη για την εποχή υγρασία.

«Καθάρισε τον καπνό από τον αέρα και ο ουρανός ήταν όμορφος... Σήμερα είναι μια νέα μέρα», ανέφερε ο Γκασάν Αμπού Σίτα, ένας Παλαιστίνιο-Βρετανός χειρουργός, σε ανάρτησή του στο Χ.

Last night was difficult. Exhausted to the point of pain but I couldnt sleep till the early hours of the morning. It rained at 8:30 am cleared the smoke from the air and the sky was beautiful. I was able to operate on a 5 year old with a nasty foot injury.

Today is a new day.