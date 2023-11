Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Ο ισραηλινός στρατός μπήκε στο κοινοβούλιο της Γάζας

Ο στρατός του Ισραήλ έχει θέσει υπό τον έλεγχό του κυβερνητικά κτίρια του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ πρόκειται για «το κοινοβούλιο της Χαμάς την έδρα της κυβέρνησης, τα αρχηγεία της αστυνομίας της Χαμάς και τη σχολή μηχανικών που χρησίμευε στην παραγωγή και την ανάπτυξη όπλων».

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες να τοποθετούν την σημαία του Ισραήλ στο έδρανο του προέδρου του κοινοβουλίου, όπως και στρατιώτες να ποζάρουν μπροστά σε τοίχο κάτω από την επιγραφή "Έδρα της στρατονομίας".

big news Israeli occupation of Gaza. Israeli army hoisted flag on Gaza's parliament. This has happened after 16 years, when Israel has again captured Gaza. #Israel #HamasisISIS #HamasISIS #HamasMassacres #Palestine #Gaza #FreePalestineFromIsrael #adp2023 #GranConstanza … pic.twitter.com/JhmpuksJii

Υπενθυμίζεται ότι μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας. Τα άρματα μάχης του σφίγγουν πλέον τον κλοιό τους στην πόλη της Γάζας, κυρίως γύρω από νοσοκομεία, τα οποία χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με το Ισραήλ, ως κέντρα εφοδιασμού και στρατιωτικές βάσεις από τη Χαμάς.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί από αέρος, θαλάσσης και πλέον από τα άρματα μάχης στην ξηρά έχουν προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 11.000 ανθρώπων, εκ των οποίων τα δύο τρίτα γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

