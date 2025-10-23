Αντιμεταναστευτικά επεισόδια στο Δουβλίνο έξω από ξενοδοχείο αιτούντων άσυλο

Είκοσι τρία άτομα συνελήφθησαν έπειτα από πολύωρη αντιπαράθεση με την αστυνομία στο Δουβλίνο, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια για τρίτη συνεχή νύχτα. Μέλη της Αστυνομίας της Ιρλανδίας (An Garda Síochána) δέχθηκαν επιθέσεις με πυροτεχνήματα, πέτρες και άλλα αντικείμενα, ενώ δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας αστυνομικός χτυπήθηκε στο κεφάλι από μπουκάλι και ένας δεύτερος τραυματίστηκε στον ώμο. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο, στα δυτικά του Δουβλίνου. Η ένταση ξέσπασε λίγες ημέρες μετά την καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε βάρος δεκάχρονης στην ίδια περιοχή — μια υπόθεση που, σύμφωνα με την αστυνομία, εκμεταλλεύθηκαν ακραία στοιχεία για να οργανώσουν διαμαρτυρίες.

Ένας 26χρονος άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία για τέτοιες υποθέσεις, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη αντιμετωπίζοντας σχετική κατηγορία.

Αντιπαράθεση με την αστυνομία

Το βράδυ της Τετάρτης, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά έξω από το ξενοδοχείο Citywest, όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Ανάμεσά τους υπήρχαν άτομα που κρατούσαν ιρλανδικές σημαίες και φώναζαν αντιμεταναστευτικά συνθήματα.

🇮🇪 - In Dublin, Ireland, riots erupted for the second night outside a hotel used as an asylum seeker center. Hundreds of protesters, mostly youths, threw fireworks, stones, and planks at police, injuring three officers. The Irish Times reported 24 arrests, including two minors.… pic.twitter.com/lQkolipNiG — EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW) October 23, 2025

Γύρω στις 7 μ.μ., οι διαδηλωτές αντιμετώπισαν περίπου 40 αστυνομικούς, οι οποίοι στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από την ειδική μονάδα αποκατάστασης τάξης. Τα μέλη της φορούσαν προστατευτικό εξοπλισμό και ασπίδες, καθώς οι αστυνομικοί της αρχικής δύναμης είχαν δεχθεί πέτρες, καπνογόνα και πυροτεχνήματα.

Η αντιπαράθεση διήρκεσε ώρες. Ορισμένοι διαδηλωτές συνέχισαν να ρίχνουν αντικείμενα — πέτρες, μπουκάλια, ξύλα — προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σημειώθηκαν φθορές σε μία στάση του τραμ κοντά στο σημείο. Οι αστυνομικοί προώθησαν το πλήθος μακριά από το ξενοδοχείο, χρησιμοποιώντας ασπίδες και χημικά.

Γύρω στις 10 μ.μ., προστέθηκε δεύτερη μονάδα πίσω από όσους παρέμεναν στην περιοχή· αρκετοί από τους διαδηλωτές περικυκλώθηκαν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν.

A second night of violent protests erupted near an asylum hotel in Dublin, where police arrested six people after clashes involving bricks, fireworks, and lasers aimed at a police helicopter. #nocomment pic.twitter.com/p1YcpLuDNf — NoComment (@nocomment) October 22, 2025

Αντιδράσεις και δηλώσεις

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζιμ Ο’Κάλαχαν δήλωσε ότι «πολλοί έχουν ήδη συλληφθεί και θα ακολουθήσουν κι άλλοι», τονίζοντας πως οι αστυνομικοί αντέδρασαν με επαγγελματισμό απέναντι σε «τραμπούκικες ενέργειες». Όπως είπε, όσοι ευθύνονται για τα επεισόδια «θα κατηγορηθούν, θα κατονομαστούν και θα αντιμετωπιστούν αμείλικτα από τη Δικαιοσύνη».

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο μετά τα επεισόδια, δήλωσε ότι είναι αποφασισμένος να οδηγήσει και άλλους υπεύθυνους ενώπιον των δικαστηρίων. «Δεν πρόκειται για ειρηνική διαμαρτυρία», τόνισε. «Ήταν βία με στόχο να προκληθούν ζημιές στο κτίριο του Citywest και να εκφοβιστούν όσοι βρίσκονταν μέσα».

Ο πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν καταδίκασε τις σκηνές βίας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών».

I want to condemn again the shocking rioting in Dublin and the attacks on An Garda Síochána.



Our Gardaí protect communities with professionalism and courage.



There will be a robust response from the justice system - this behaviour will not be tolerated. pic.twitter.com/a9REXx5s2I — Micheál Martin (@MichealMartinTD) October 23, 2025

Τα επεισόδια των τελευταίων ημερών έρχονται σε συνέχεια διαδηλώσεων με αντιμεταναστευτικά χαρακτηριστικά σε διάφορες περιοχές της Ιρλανδίας τους τελευταίους μήνες, φαινόμενο που, σύμφωνα με τις αρχές, τροφοδοτείται από παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από Guardian

