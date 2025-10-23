ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αντιμεταναστευτικά επεισόδια στο Δουβλίνο έξω από ξενοδοχείο αιτούντων άσυλο

Συγκρούσεις με την αστυνομία και τραυματίες - Δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αντιμεταναστευτικά επεισόδια στο Δουβλίνο έξω από ξενοδοχείο αιτούντων άσυλο – Συγκρούσεις με την αστυνομία και τραυματίες Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Είκοσι τρία άτομα συνελήφθησαν έπειτα από πολύωρη αντιπαράθεση με την αστυνομία στο Δουβλίνο, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια για τρίτη συνεχή νύχτα. Μέλη της Αστυνομίας της Ιρλανδίας (An Garda Síochána) δέχθηκαν επιθέσεις με πυροτεχνήματα, πέτρες και άλλα αντικείμενα, ενώ δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας αστυνομικός χτυπήθηκε στο κεφάλι από μπουκάλι και ένας δεύτερος τραυματίστηκε στον ώμο. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο, στα δυτικά του Δουβλίνου. Η ένταση ξέσπασε λίγες ημέρες μετά την καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε βάρος δεκάχρονης στην ίδια περιοχή — μια υπόθεση που, σύμφωνα με την αστυνομία, εκμεταλλεύθηκαν ακραία στοιχεία για να οργανώσουν διαμαρτυρίες.

Ένας 26χρονος άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία για τέτοιες υποθέσεις, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη αντιμετωπίζοντας σχετική κατηγορία.

Αντιπαράθεση με την αστυνομία

Το βράδυ της Τετάρτης, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά έξω από το ξενοδοχείο Citywest, όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Ανάμεσά τους υπήρχαν άτομα που κρατούσαν ιρλανδικές σημαίες και φώναζαν αντιμεταναστευτικά συνθήματα.

Γύρω στις 7 μ.μ., οι διαδηλωτές αντιμετώπισαν περίπου 40 αστυνομικούς, οι οποίοι στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από την ειδική μονάδα αποκατάστασης τάξης. Τα μέλη της φορούσαν προστατευτικό εξοπλισμό και ασπίδες, καθώς οι αστυνομικοί της αρχικής δύναμης είχαν δεχθεί πέτρες, καπνογόνα και πυροτεχνήματα.

Η αντιπαράθεση διήρκεσε ώρες. Ορισμένοι διαδηλωτές συνέχισαν να ρίχνουν αντικείμενα — πέτρες, μπουκάλια, ξύλα — προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σημειώθηκαν φθορές σε μία στάση του τραμ κοντά στο σημείο. Οι αστυνομικοί προώθησαν το πλήθος μακριά από το ξενοδοχείο, χρησιμοποιώντας ασπίδες και χημικά.

Γύρω στις 10 μ.μ., προστέθηκε δεύτερη μονάδα πίσω από όσους παρέμεναν στην περιοχή· αρκετοί από τους διαδηλωτές περικυκλώθηκαν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Αντιδράσεις και δηλώσεις

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζιμ Ο’Κάλαχαν δήλωσε ότι «πολλοί έχουν ήδη συλληφθεί και θα ακολουθήσουν κι άλλοι», τονίζοντας πως οι αστυνομικοί αντέδρασαν με επαγγελματισμό απέναντι σε «τραμπούκικες ενέργειες». Όπως είπε, όσοι ευθύνονται για τα επεισόδια «θα κατηγορηθούν, θα κατονομαστούν και θα αντιμετωπιστούν αμείλικτα από τη Δικαιοσύνη».

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο μετά τα επεισόδια, δήλωσε ότι είναι αποφασισμένος να οδηγήσει και άλλους υπεύθυνους ενώπιον των δικαστηρίων. «Δεν πρόκειται για ειρηνική διαμαρτυρία», τόνισε. «Ήταν βία με στόχο να προκληθούν ζημιές στο κτίριο του Citywest και να εκφοβιστούν όσοι βρίσκονταν μέσα».

Ο πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν καταδίκασε τις σκηνές βίας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών».

Τα επεισόδια των τελευταίων ημερών έρχονται σε συνέχεια διαδηλώσεων με αντιμεταναστευτικά χαρακτηριστικά σε διάφορες περιοχές της Ιρλανδίας τους τελευταίους μήνες, φαινόμενο που, σύμφωνα με τις αρχές, τροφοδοτείται από παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από Guardian


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βόρεια Ιρλανδία: Επεισόδια στο Μπαλιμίνα μετά τον φερόμενο βιασμό ανήλικης – Δύο έφηβοι έχουν κατηγορηθεί

Διεθνή / Βόρεια Ιρλανδία: Επεισόδια στο Μπαλιμίνα μετά τον φερόμενο βιασμό ανήλικης – Δύο έφηβοι έχουν κατηγορηθεί

Τα επεισόδια πυροδοτήθηκαν λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό πως δύο έφηβοι οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, κατηγορούμενοι για σοβαρή σεξουαλική επίθεση σε βάρος ανήλικης κοπέλας
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμιο σοκ στο σκάκι: Ο Κράμνικ κατηγορείται για «εκφοβισμό» πριν τον θάνατο του Ναροντίτσκι

Διεθνή / Παγκόσμιο σοκ στο σκάκι: Ο Κράμνικ κατηγορείται για «εκφοβισμό» πριν τον θάνατο του Ναροντίτσκι

Η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) ανακοίνωσε ότι παραπέμπει τον Κράμνικ στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχίας, ύστερα από σειρά δημόσιων επιθέσεων του Ρώσου πρώην πρωταθλητή εις βάρος του Ναροντίτσκι
LIFO NEWSROOM
«Πράξη πολέμου» χαρακτηρίζει η Μόσχα τις κυρώσεις Τραμπ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες

Διεθνή / «Πράξη πολέμου» χαρακτηρίζει η Μόσχα τις κυρώσεις Τραμπ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες

Η Μόσχα εκτιμά ότι η απόφαση της Ουάσινγκτον υπονομεύει «κάθε προοπτική διαλόγου» και μετατρέπει τη σύγκρουση στην Ουκρανία σε «άμεση αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ρωσίας»
LIFO NEWSROOM
«Οι συνομιλίες με τον Πούτιν δεν οδηγούν πουθενά» - Νέες κυρώσεις Ντόναλντ Τραμπ σε Ρωσία

Διεθνή / «Οι συνομιλίες με τον Πούτιν δεν οδηγούν πουθενά» - Βαθιά απογοητευμένος ο Τραμπ με τη Ρωσία

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις στοχεύοντας τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, προκειμένου να πιέσουν τη χώρα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Η Τουρκία εντείνει τις πιέσεις για την απόκτηση αεροσκαφών Eurofighter και F-35

Διεθνή / Η Τουρκία εντείνει τις πιέσεις για την απόκτηση αεροσκαφών Eurofighter και F-35

Η Τουρκία σκοπεύει να εκμεταλλευτεί την καλυτέρευση των σχέσεων με τη Δύση τα τελευταία χρόνια για να προσθέσει 40 Eurofighter Typhoon, για τα οποία υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία τον Ιούλιο, και μελλοντικά αμερικανικά F-35
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ διαψεύδει τη «Wall Street Journal»: «Fake news» το “πράσινο φως” στο Κίεβο για πλήγματα εντός Ρωσίας

Διεθνή / Ο Τραμπ διαψεύδει τη «Wall Street Journal»: «Fake news» το “πράσινο φως” στο Κίεβο για πλήγματα εντός Ρωσίας

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «fake news», επιμένοντας ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση και ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να οδηγηθούν σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τη Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Πορτογαλία: Η κρίση στα νοσοκομεία οδηγεί σε αύξηση των γεννήσεων μέσα στα ασθενοφόρα

Διεθνή / Πορτογαλία: Η κρίση στα νοσοκομεία οδηγεί σε αύξηση των γεννήσεων μέσα στα ασθενοφόρα

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου καλείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την μεταφορά μίας εγκύου, όπως και εκείνες όπου πυροσβέστες αναγκάζονται να αναλάβουν τον ρόλο του μαιευτήρα
LIFO NEWSROOM
Ζευγάρι στη Γαλλία απήγαγε και βασάνιζε 45χρονη: Την είχαν σε υπόγειο 5 χρόνια και την έπλεναν με χλωρίνη

Διεθνή / Ζευγάρι στη Γαλλία απήγαγε και βασάνιζε 45χρονη: Την είχαν σε υπόγειο 5 χρόνια και την έπλεναν με χλωρίνη

Η 45χρονη γυναίκα «εξαφανίστηκε» για τις αρχές από τον Απρίλιο του 2022, όταν εκδόθηκε το διαζύγιό της, κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα, έκανε την ανάγκη της σε ένα δοχείο ή σε πλαστικές σακούλες
LIFO NEWSROOM
 
 