Αντικείμενο χλεύης ο πρωθυπουργός της Τσεχίας: Αγόρασε υδρόγειο σφαίρα για να «βρει τη Γροιλανδία»

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας αγόρασε μια υδρόγειο σφαίρα για να «βρει τη Γροιλανδία» και έγινε αντικείμενο χλεύης στα social media.

Μέσω ανάρτησης στο Facebook, ο Αντρέι Μπάμπις ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο στέκεται δίπλα από μία υδρόγειο και κρατά έναν χάρτη. «Αγόρασα αυτήν την υδρόγειο έναντι 15.000 κορωνών (617 ευρώ), μια ωραία, μεγάλη υδρόγειο, για να δω πού ακριβώς βρίσκεται η Γροιλανδία» παραδέχθηκε νωρίτερα, ο Μπάμπις.

«Σε αυτήν την ωραία υδρόγειο μπορούμε να δούμε το πραγματικό μέγεθος της Γροιλανδίας σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Και εκεί κοντά βρίσκεται η Ρωσία και, αν υπήρχε κάποια σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να πάει μακριά», συνέχισε.

Ο Ondrej Sveda, εκπρόσωπος του ιστότοπου σύγκρισης τιμών Heureka, δήλωσε ότι οι αναζητήσεις για υδρόγειους σφαίρες αυξάνονται. «Από τη Δευτέρα, έχουμε δει αύξηση 420 τοις εκατό, ένα άλμα εκατοντάδων αναζητήσεων», ανέφερε, στο AFP.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα σχόλια που τον χλεύαζαν κατέκλυσαν το διαδίκτυο, τόσο για την τιμή της υδρογείου –δεκαπλάσια από αυτήν που τιμώνται συνήθως τα αντικείμενα αυτά στην Τσεχία (400-1.000 κορώνες)– όσο και για τις δηλώσεις του.

«Οι απατεώνες ξαναχτυπούν. Πούλησαν μια υδρόγειο σε έναν αφελή συνταξιούχο έναντι 15.000 κορωνών», γράφουν μεταξύ άλλων.