Συγγνώμη ζήτησε η Σούζαν Σαράντον, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε ανάρτησή της για κηδεία αστυνομικού στη Νέα Υόρκη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναδημοσίευσε στο Twitter σχόλιο που έκανε λόγο για «φασισμό», αναφορικά με την παρουσία χιλιάδων αστυνομικών στην κηδεία συναδέλφου τους, κάτι που προκάλεσε την οργή σωματείων αστυνομικών και άλλων αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη.

Η Σαράντον διέγραψε την επίμαχη ανάρτηση και με τοποθέτησή της στα social media ζήτησε συγγνώμη, για τη «βαθιά ασεβή» κίνησή της.

«Λυπάμαι βαθιά για το meme που ανάρτησα πρόσφατα στο Twitter, που περιελάμβανε φωτογραφία από την κηδεία του αστυνομικού Τζέισον Ριβέρα. Αντέδρασα γρήγορα στη φωτογραφία, χωρίς να τη συνδέσω με την κηδεία ενός αστυνομικού και συνειδητοποιώ τώρα πόσο σκληρό και βαθιά ασεβές ήταν εκείνη τη στιγμή. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη στις οικογένειες των αστυνομικών Ριβέρα και Μόρα, γιατί προκάλεσα επιπλέον πόνο στη στιγμή του πένθους τους», έγραψε.

Η φωτογραφία που αναδημοσίευσε η ηθοποιός έδειχνε χιλιάδες αστυνομικούς που είχαν συγκεντρωθεί στην 5η λεωφόρο, για την κηδεία του Τζέισον Ριβέρα ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Στην ανάρτηση υπήρχαν δύο λεζάντες. «Θα πω στα παιδιά μου ότι έτσι μοιάζει ο φασισμός», ανέφερε η μία. «Άρα, αφού όλοι αυτοί οι αστυνομικοί δεν ήταν απαραίτητοι για το έγκλημα εκείνη την ημέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητοι οποιαδήποτε ημέρα;», έγραφε η άλλη. Επίσης, η ανάρτηση συνοδεύτηκε με το hashtag #abolishthepolice (καταργήστε την αστυνομία), σύμφωνα με το Insider.

Ο Τζέισον Ριβέρα και ο Γουίλμπερτ Μόρα έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς, όταν ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Χάρλεμ, στις 21 Ιανουαρίου. Ο 22χρονος Ριβέρα άφησε την τελευταία του πνοή το ίδιο βράδυ, ενώ ο 27χρονος συνεργάτης του κατέληξε έπειτα από τέσσερις ημέρες. Δράστης ήταν ο 47χρονος Λασόν ΜακΝιλ, που τραυματίστηκε θανάσιμα από τρίτο αστυνομικό που βρισκόταν εκεί.





Σωματείο αστυνομικών της Νέας Υόρκης κατηγόρησε την Σούζαν Σαράντον ότι «χλευάζει ήρωες» και «υποβαθμίζει μία κρίση ενάντια στην οποία μάχονται αστυνομικοί. Η National Fraternal Order of Police, η μεγαλύτερη ένωση αστυνομικών στις ΗΠΑ, επίσης επέκρινε την ηθοποιό.



«Από όλες τις ημέρες για να εφράσει τα αληθινά της αισθήματα για την αστυνομία, διάλεξε την ημέρα που κηδεύουμε τους αδελφούς μας, για να κάνει τόσο προκλητικά και ανεγκέφαλα σχόλια», ανέφερε μεταξύ άλλων ανάρτηση της ένωσης.

Of all the days for @SusanSarandon to share her true feelings towards police, she picks the day we bury our fallen brother to make such inflammatory & brainless comments. When you spend more time hating on cops than you do your own career, it's no wonder why you're a D-list actor https://t.co/y4iIUV6IxB