«Άνθρωποι κινούνταν οριζόντια και χτυπούσαν στην οροφή»: Οι περιγραφές των επιβατών της Singapore για τις αναταράξεις

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος της πτήσης SQ321 της Singapore Airlines προσγειώθηκαν σήμερα στη Σιγκαπούρη, μία ημέρα αφού το αεροσκάφος που πραγματοποιούσε πτήση από το Λονδίνο έπεσε σε «ακραίες και αιφνίδιες αναταράξεις» που προκάλεσαν τον θάνατο ενός Βρετανού επιβάτη καρδιακή από ανακοπή και τον σοβαρό τραυματισμό περίπου 30 επιβατών.

Η προγραμματισμένη πτήση Λονδίνο-Σιγκαπούρη με το αεροσκάφος Boeing 777 - 300ER προσγειώθηκε αναγκαστικά στη Μπανγκόκ, αφού το αεροπλάνο δέχθηκε αναταράξεις που εκτίναξαν τους επιβάτες και το πλήρωμα από τις θέσεις τους. Κάποιοι, μάλιστα, χτύπησαν το κεφάλι τους στο ταβάνι. Ένας 73χρονος Βρετανός επιβάτης πέθανε από καρδιακή προσβολή και τουλάχιστον 30 άτομα τραυματίστηκαν.

«Είδα ανθρώπους από την άλλη πλευρά του διαδρόμου να κινούνται εντελώς οριζόντια, να χτυπάνε στην οροφή και να προσγειώνονται ξανά. Οι άνθρωποι υπέστησαν τεράστια τραύματα στο κεφάλι και διάσειση», δήλωσε στο Reuters ο Dzafran Azmir, ένας 28χρονος φοιτητής που επέβαινε στην πτήση, μετά την άφιξή του στη Σιγκαπούρη.

Εικόνες από το εσωτερικό του αεροπλάνου δείχνουν χαρακιές στα πάνελ της καμπίνας, μάσκες και πάνελ οξυγόνου να κρέμονται από το ταβάνι και αποσκευές να βρίσκονται διάσπαρτες στον διάδρομο. Ένας επιβάτης δήλωσε ότι τα κεφάλια κάποιων ανθρώπων είχαν χτυπήσει στα φώτα πάνω από τα καθίσματα και είχαν σπάσει τα πάνελ.

Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG

Αξιωματικοί από το Γραφείο Έρευνας Ασφάλειας Μεταφορών της Σιγκαπούρης έφτασαν στην Μπανγκόκ το βράδυ της Τρίτης, ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών της Σιγκαπούρης Chee Hong Tat σε δήλωσή του στο Facebook.

Καθώς στο περιστατικό εμπλέκεται μια αμερικανική εταιρεία, η Boeing, η οποία κατασκευάζει το αεροσκάφος 777-300ER, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ στέλνει έναν διαπιστευμένο εκπρόσωπο και τέσσερις τεχνικούς συμβούλους για να υποστηρίξουν την έρευνα, ανέφερε.

Το αεροπλάνο αντιμετώπισε ξαφνικές ακραίες αναταράξεις,ο πιλότος κήρυξε στη συνέχεια επείγουσα ιατρική ανάγκη και εκτράπηκε προς την Μπανγκόκ. Ο πάροχος υπηρεσιών παρακολούθησης αεροσκαφών FlightRadar 24 δήλωσε ότι η πτήση αντιμετώπισε «μια ταχεία αλλαγή στον κατακόρυφο ρυθμό, που συνάδει με ξαφνική αναταραχή», με βάση τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης.

«Υπήρχαν καταιγίδες, μερικές σοβαρές, στην περιοχή εκείνη τη στιγμή», συμπλήρωσε. Η μετεωρολογική υπηρεσία πρόγνωσης AccuWeather δήλωσε την Τρίτη ότι οι ταχέως αναπτυσσόμενες καταιγίδες κοντά στην πορεία της πτήσης πιθανότατα συνέβαλαν στις βίαιες αναταράξεις.

«Οι αναπτυσσόμενες καταιγίδες έχουν συχνά ισχυρά ανοδικά ρεύματα, μια ζώνη αέρα που κινείται προς τα πάνω, η οποία ανεβαίνει πολύ γρήγορα, μερικές φορές με ταχύτητα μεγαλύτερη από 100 μίλια/ώρα, και μπορεί να αφήσει στους πιλότους ελάχιστο χρόνο για να αντιδράσουν, αν συμβεί ακριβώς μπροστά από το αεροπλάνο», δήλωσε ο Dan DePodwin, ανώτερος διευθυντής προγνωστικών μοντέλων της AccuWeather.

«Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο οι μεγάλες καταιγίδες στον κόλπο της Βεγγάλης. Υπάρχουν πάντα οι πιθανότητες αναταράξεων», δήλωσε πιλότος αεροπορικής εταιρείας που πετάει τακτικά προς τη Σιγκαπούρη και τη Νοτιοανατολική Ασία. Ο πιλότος αρνήθηκε να κατονομαστεί επειδή δεν έχει την άδεια να μιλάει στα μέσα ενημέρωσης.

«Βγήκαμε περίπου 30 μίλια εκτός πορείας πετώντας γύρω από τις καταιγίδες πριν από δύο ημέρες στο δρόμο προς τη Σιγκαπούρη», πρόσθεσε ο πιλότος. Οι αναταράξεις έχουν πολλές αιτίες, με πιο προφανή τα ασταθή καιρικά φαινόμενα που προκαλούν καταιγίδες, αλλά αυτή η πτήση θα μπορούσε να έχει επηρεαστεί από αναταράξεις καθαρού αέρα, οι οποίες είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

Η Σάρα Νέλσον, πρόεδρος της Ένωσης Αεροσυνοδών-CWA, που εκπροσωπεί πάνω από 50.000 εργαζόμενους σε 20 αεροπορικές εταιρείες, δήλωσε ότι είναι σημαντικό οι επιβάτες να φορούν ζώνες ασφαλείας όποτε κάθονται. «Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», δήλωσε ο Νέλσον.

Τα αεροπορικά ατυχήματα που σχετίζονται με αναταράξεις είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος ατυχήματος, σύμφωνα με μελέτη της NTSB του 2021.

Αν και η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι 30 άτομα τραυματίστηκαν, το νοσοκομείο Samitivej στην Ταϊλάνδη δήλωσε ότι περιθάλπει 71 επιβάτες.

Crazy footage shows the aftermath of a Singapore Airlines plane that suffered extreme turbulence during a flight from London. Tragically, one person, a 73-year-old British man, died, "likely" from a heart attack.



53 passengers and one crew member were also Injured during the… pic.twitter.com/ccNbLJtIc2