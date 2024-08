Ανταλλαγή κρατουμένων Ρωσίας - Δύσης: Η στιγμή που ο Έβαν Γκέρσκοβιτς αγκαλιάζει τη μητέρα του

Μετά από πολύ καιρό, ο δημοσιογράφος Έβαν Γκέρσκοβιτς είδε και αγκάλιασε τη μητέρα του, σε μία συγκινητική στιγμή. Αρκετοί από όσους άφησε ελεύθερους χθες Πέμπτη η Ρωσία, στο πλαίσιο ιστορικής συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμέων με τις ΗΠΑ και άλλα δυτικά κράτη, έφθασαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Ανάμεσα στους κρατούμενους της μεγαλύτερης ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης ήταν οι δημοσιογράφοι της WSJ Έβαν Γκέρσκοβιτς και του RFE/RL Αλσού Κουρμάσεβα, καθώς και ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν.

Here is the incredible moment @evangershkovich reunited with his mother 🥹 Welcome home Evan, Paul Whelan, and Alsu Kurmasheva. pic.twitter.com/ISEjwEdcgW