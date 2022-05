Άννα Νετρέμπκο: Η επιστροφή της στη Δύση - Αποθεώθηκε στη Σκάλα του Μιλάνου

Η Άννα Νετρέμπκο επέστρεψε στη Σκάλα του Μιλάνου σε μια παράσταση που έτυχε αποθεωτικής αποδοχής από το κοινό.

Μετά από παραστάσεις σε Μονακό και Παρίσι, η υψίφωνος του λυρικού θεάτρου επέστρεψε στη θρυλική όπερα και καταχειροκροτήθηκε.

Η Νετρέμπκο άνοιξε την sold-out παράσταση της Παρασκευής με την άρια “Io son l’umile ancella” από την όπερα “Adriana Lecouvreur”.

Η ερμηνεύτρια μοιράζεται τη σκηνή με τη μετζο-σοπράνο Ελένα Μαξίμοβα, τον νεαρό Ιταλό βιολονίστα Τζιοβάνι Αντρέα Ζανόν και τον πιανίστα Μαλκόλμ Μαρτινό.

«Κάθε φορά που τραγουδάω στη Σκάλα του Μιλάνου νιώθω σα να γυρίζω σπίτι. Έχω κάνει τόσες παραστάσεις και είχα την τιμή να πρωταγωνιστήσω σε τόσες πρεμιέρες στο θρυλικό αυτό θέατρο που διατηρεί μια ξεχωριστεί θέση στην καρδιά μου» ανέφερε μεταξύ άλλων η διάσημη σοπράνο.

Was a bit hesitant to attend Anna Netrebko's concert at Milan's Teatro alla Scala tonight but I don't regret it. The west may well demonstrate tolerance to Russian artists that condemn the war.

Netrebko totally won the crowd. pic.twitter.com/EpPpom3ZNv