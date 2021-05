Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, απαγόρευσε την είσοδο στις ΗΠΑ στον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό της Αλβανίας, Σαλί Μπερίσα και την οικογένειά του.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ο Μπερίσα, ιδιαίτερα ως πρωθυπουργός «ενεπλάκη σε ενέργειες διαφθοράς, όπως η κατάχρηση δημοσίου χρήματος και η παρέμβαση σε δημόσιες υποθέσεις, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας την εξουσία του προς δικό του όφελος και για πλουτίσουν οι πολιτικοί σύμμαχοί του και οι συγγενείς του».

Ο Μπερίσα έχει υπονομεύσει τη δημοκρατία στην Αλβανία, έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Δημοσίως δηλώνω ότι ο Μπερίσα και οι άμεσοι συγγενείς του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για είσοδο στις ΗΠΑ. Παραμένουμε ενωμένοι ενάντια στη διαφθορά, με τους εταίρους μας στην Αλβανία», έγραψε ακόμη ο Μπλίνκεν.

Former President of Albania Sali Berisha’s corrupt acts undermined democracy in Albania. I am publicly designating Berisha and his immediate family members as ineligible for entry into the United States. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Albania.