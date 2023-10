Αναζητείται άνδρας που έσπρωξε 30χρονη στις ράγες του μετρό στο Μανχάταν

Από την Τετάρτη η Αστυνομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης αναζητά έναν άνδρα, που φέρεται να έσπρωξε μία 30χρονη γυναίκα στις ράγες, την ώρα που διερχόταν συρμός στο μετρό του Μανχάταν.

Αναλυτικότερα, ο άγνωστος έσπρωξε την 30χρονη την ώρα που πέρναγε συρμός από την πλατφόρμα 53rd Street/Fifth Avenue το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως αναφέρει εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ενώ μετά το συμβάν ο σταθμός έκλεισε προκαλώντας απανωτές καθυστερήσεις.



Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιατρικό Κέντρο Κορνέλ, όπως ανακοίνωσε ο Μάικλ Κέμπερ, αρχηγός του αστυνομικού τμήματος, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη το απόγευμα.

Καθώς το τρένο έβγαινε από το σταθμό, ο δράστης φέρεται να έσπρωξε την 30χρονη με αποτέλεσμα το κεφάλι της να χτυπήσει το τρένο που κινούνταν. Το τρένο έφυγε από τον σταθμό και στη συνέχεια εκείνη έπεσε στις γραμμές.

«Ευτυχώς, υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και καλοί Σαμαρείτες που βρίσκονταν σε εκείνη την πλατφόρμα και την βοήθησαν να σηκωθεί και να απομακρυνθεί», δήλωσε ο Kemper.

Η αστυνομία με την βοήθεια της βιντεοπαρακολούθησης του σταθμού και των μαρτυριών των ανθρώπων, οδηγήθηκε στον εντοπισμό του υπόπτου , ο οποίος είναι ο 39χρονος Sabir Jones, και τράπηκε σε φυγή από το σημείο με τα πόδια μετά το γεγονός. Μάλιστα ο Κέμπερ ανέφερε ότι ο 39χρονος είναι γνωστός στο σύστημα του μετρό.

Breaking News: The man accused of shoving a woman into a moving train in a Manhattan subway station on Wednesday had punched a man and broken his jaw minutes before. https://t.co/D4QVGQsznF