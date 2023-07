Ανατρεπτική στιγμή στη σύνοδο του ΝΑΤΟ: Η αντιπροσωπεία του Λουξεμβούργου έφτασε με το τζετ των Depeche Mode

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έφτασε στο Βίλνιους της Λιθουανίας, όπου λαμβάνει χώρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, με το ιδιωτικό αεροπλάνο του συγκροτήματος Depeche Mode, που χρησιμοποιείται για την παγκόσμια περιοδεία του και είναι γεμάτο από logo της μπάντας.

Όταν ο πρωθυπουργός Xavier Bettel, ο υπουργός Εξωτερικών Jean Asselborn και ο υπουργός Άμυνας Francois Bausch έφτασαν την Τρίτη στο Βίλνιους, οι δημοσιογράφοι είδαν έκπληκτοι μια μεγάλη κόκκινη νεκροκεφαλή στο αεροπλάνο που χρησιμοποιούσε το ειρηνικό μικρό Λουξεμβούργο», έγραψε ο δημοσιογράφος του AP Philip Crowther στο Twitter.

Τελικά, αποδείχθηκε πως η αντιπροσωπεία της χώρας επέβαινε σε αεροσκάφος που χρησιμοποιούσαν Depeche Mode, με το μεγάλο κόκκινο κρανίο να συνοδεύεται από τα γράμματα DM (σ.σ. τα αρχικά του συγκροτήματος) και MM (σ.σ. αναφέρονται στο νέο άλμπουμ τους).

Your little #Luxembourg anecdote from the NATO summit here in Vilnius. The photos from the arrival of FM Asselborn and PM Bettel shows a big red skull on the plane used by peaceful little Luxembourg.



It turns out they chartered a plane also used by the band @depechemode on tour. pic.twitter.com/VgBCEb6K7Q