Χίος: Με βαρύτατες κακώσεις οι σοροί των μεταναστών - Φρουρούμενος σε κοντέινερ νοσηλεύεται ο διακινητής

Βαριές κακώσεις και τραύματα, κυρίως στο κεφάλι, καταγράφονται στις σορούς των 15 μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου.

Από τα πορίσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του ναυαγίου στη Χίο αναφέρονται τα παραπάνω, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας στη θαλάσσια περιοχή, καθώς δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν αγνοούμενοι.

Μάλιστα ένας διασωθέντας πατέρα, ανέφερε στην κατάθεσή του ότι ένα από τα τρία παιδιά του, που επέβαιναν στο σκάφος, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Χίος: Ερωτήματα για την τραγωδία

Παράλληλα, ανοιχτά παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση μεταξύ του φουσκωτού σκάφους και περιπολικού του Λιμενικού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη έκθεση λιμενικού, ο φερόμενος ως διακινητής φέρεται να άλλαξε αιφνιδίως πορεία, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς που έθεσαν σε κίνδυνο τόσο το πλήρωμα του περιπολικού όσο και τους επιβαίνοντες. Η πρόσκρουση καταγράφηκε στη δεξιά πλευρά του ταχύπλοου και, λόγω της έντασης, το σκάφος ανετράπη, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα. Θέση για το τραγικό περιστατικό πήρε και ο πρωθυπουργός, ο οποίος σε δηλώσεις του στο περιοδικό Foreign Policy ανέφερε ότι, βάσει της αρχικής ενημέρωσης, το φουσκωτό σκάφος των μεταναστών ήταν εκείνο που προσέκρουσε στο σκάφος του Λιμενικού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διεξαχθεί με απόλυτη διαφάνεια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαροκινός που υπέδειξαν οι μετανάστες ως διακινητή τους, νοσηλεύεται υπό φρούρηση σε κοντέινερ.

Ο άνδρας φέρει τραύματα στον θώρακα και η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ανθρώπων και πρόκληση ναυαγίου, έπειτα από επίσκεψη εισαγγελέα.