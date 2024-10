Αμερικανικές εκλογές: Πρόωρη ψηφοφορία με ρεκόρ προσέλευσης στην κρίσιμης σημασίας Τζόρτζια 

Με ρεκόρ προσέλευσης ξεκίνησε η πρόωρη ψηφοφορία για τις αμερικανικές εκλογές, καθώς Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ, αναμετρώνται για την προεδρία.

Το ρεκόρ προσέλευσης καταγράφηκε μάλιστα στην κρίσιμη πολιτεία της Τζόρτζια, στην οποία άρχισε χθες, Τρίτη, η πρόωρη ψηφοφορία για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 252.000 ψηφοφόροι είχαν ψηφίσει ως χθες το απόγευμα στα εκλογικά κέντρα που είχαν ανοίξει στην πολιτεία, σχεδόν ο διπλάσιος αριθμός από τους 136.000 που μετείχαν την πρώτη ημέρα της πρόωρης ψηφοφορίας στις προεδρικές εκλογές του 2020, δήλωσε ο Γκάμπριελ Στέρλινγκ, ο δεύτερος στην ιεραρχία της εκλογικής επιτροπής της πολιτείας. «Θεαματική προσέλευση», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

So with the record breaking 1st day of early voting and accepted absentees we have had over 328,000 total votes cast so far. You can track this data on @GaSecofState Raffensperger’s Data Hub here: https://t.co/0mcozlOrTa pic.twitter.com/lzGdYh25Su