Μία όρκα που εξώκειλε σε βραχώδη ακτή του νησιού Prince of Wales Island στην Αλάσκα, κατάφερε να επιζήσει και να επιστρέψει στον ωκεανό με τη βοήθεια ειδικών και ντόπιων.

Το κητώδες, μήκους έξι μέτρων, εντοπίστηκε στα βράχια από παραπλέον σκάφος, το Steadfast, σύμφωνα με τη Διοίκηση Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ) που «εξουσιοδότησε τα μέλη του να χρησιμοποιήσουν νερό για να κρατήσουν τη φάλαινα υγρή και σε απόσταση τα πουλιά που καραδοκούσαν για να τη φάνε ζωντανή».



Πράγματι, το πλήρωμα του Steadfast, αλλά και εθελοντές ντόπιοι ή μέλη σκαφών που έπλεαν στην περιοχή και έσπευσαν σε βοήθεια, παρακολουθούσαν στενά και φρόντισαν με περίσσια αγάπη την όρκα έως ότου φτάσει επιτόπου κλιμάκιο της ΝΟΑΑ και της υπηρεσίας Άγριας Ζωής της Αλάσκας.



«Έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια της. Ήταν πραγματικά θλιβερό θέαμα» ανέφερε ο Τσανς Στρίκλαντ, καπετάνιος του ιδιωτικού σκάφους που πρώτο εντόπισε την όρκα.

My niece Aroon is up here and found this stranded orca several miles from here. In all the years I've lived here I've never heard or seen anything like this. I have to wonder if the 8.2 #Earthquake was to blame. NOAA is on its way to try to save it. #offgrid #Alaska pic.twitter.com/m6GO1q8Vg1