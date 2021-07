Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τον σεισμό 8,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αλάσκα.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Το Ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού σε 8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.

Λόγω του σεισμού εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι για το νησί Γκουάμ και τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους, από το αντίστοιχο αμερικανικό κέντρο.

🚨#BREAKING: Evacuations underway in Kodiak, Alaska amid an ongoing #tsunami warning following a magnitude 8.2 #earthquake.



Reports of 13-meter or roughly 40 foot waves where observed at Station 300 miles from Alaskan Coast pic.twitter.com/qQ250ovN2s