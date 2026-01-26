ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ακτιβίστρια από την Κένυα έσπασε Ρεκόρ Γκίνες αγκαλιάζοντας δέντρο για 72 ώρες

Πέρα από το ρεκόρ Γκίνες, η πράξη της ακτιβίστριας είχε έντονο συμβολισμό

The LiFO team
The LiFO team
ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ ΚΕΝΥΑ ΔΕΝΤΡΟ Facebook Twitter
Φωτ: Guiness World Records
0

Μια 22χρονη περιβαλλοντική ακτιβίστρια από την Κένυα έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα για την προστασία της φύσης, καταρρίπτοντας ρεκόρ Γκίνες αγκαλιάζοντας ένα δέντρο αδιάλειπτα για 72 ώρες.

Η 22χρονη σημείωσε τον μεγαλύτερο «μαραθώνιο αγκαλιάς δέντρου» που έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά των ρεκόρ.

Η Truphena Muthoni αναγνωρίστηκε επίσημα από το Guinness World Records για την επίδοσή της, ξεπερνώντας προηγούμενες καταγραφές από την Ουγκάντα και την Γκάνα. Η ίδια είχε ήδη κατακτήσει τον τίτλο τον Φεβρουάριο του 2025 με 48 ώρες, όμως επέστρεψε και τον συνέτριψε, φτάνοντας τις τρεις ολόκληρες ημέρες.

Η Muthoni, ιδρύτρια της πρωτοβουλίας «Hug the Earth» (Αγκάλιασε τη Γη) και πρέσβειρα της καμπάνιας 15 Billion Trees (15 δισεκατομμύρια δένδρα), εξηγεί ότι η πρώτη της προσπάθεια ήταν «μια δήλωση επανασύνδεσης του ανθρώπου με τη Γη», ενώ η δεύτερη «μία δέσμευση αντοχής και συνέπειας». «Η κλιματική δράση δεν είναι στιγμιαία· είναι διαρκής ευθύνη», σημειώνει.

Στην προετοιμασία της για το φετινό ρεκόρ, άλλαξε προσέγγιση. Αρχικά είχε περιορίσει επικίνδυνα την ενυδάτωση και είχε υπερπροπονηθεί, κάτι που, όπως παραδέχεται, επιβάρυνε την υγεία της.

Τη δεύτερη φορά αύξησε την πρόσληψη νερού, προετοιμάστηκε ήρεμα και ισορροπημένα και άντεξε χωρίς έντονη σωματική κόπωση. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η υπνηλία. Σύμφωνα με τους κανόνες, είχε δικαίωμα σε πέντε λεπτά ανάπαυσης ανά ώρα, τα οποία διαχειρίστηκε στρατηγικά.

Πέρα από το ρεκόρ, η πράξη είχε έντονο συμβολισμό. Η ακτιβίστρια τονίζει ότι «η θεραπεία του πλανήτη δεν απαιτεί φόβο ή σύγκρουση, αλλά φροντίδα». «Πριν φυτέψουμε ένα εκατομμύριο δέντρα, πρέπει να καλλιεργήσουμε ένα εκατομμύριο καρδιές που νοιάζονται», λέει. Για να τιμήσει και τα άτομα με αναπηρία, φόρεσε μάσκα στα μάτια μετά το πέρασμα των 48 ωρών, ενώ υπήρχε ασθενοφόρο σε ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια.

Η ίδια δηλώνει «βαθιά ταπεινή» και υπογραμμίζει ότι δεν βλέπει το επίτευγμα ως προσωπική νίκη, αλλά ως «χρόνο που επιστρέφεται στη Γη - για σκέψη, επανασύνδεση και συλλογική ευθύνη». Ένα ήσυχο ρεκόρ, με ηχηρό μήνυμα.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Το Ισραήλ θα ξανανοίξει το πέρασμα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τον τελευταίο νεκρό όμηρο

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ θα ξανανοίξει το πέρασμα της Ράφα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τον τελευταίο νεκρό όμηρο

Η επιχείρηση για την ανάκτηση του σώματος του 24χρονου πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομάδων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού
THE LIFO TEAM
Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Διεθνή / Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να διαρκέσουν για ημέρες και να επηρεάσουν έως και 180 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή πάνω από τον μισό πληθυσμό των ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
«Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Διεθνή / «Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Θα υποστείτε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες από αυτές που θα προκαλέσετε, ξεκαθαρίζει το Ιράν καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή
THE LIFO TEAM
 
 