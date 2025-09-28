ΔΙΕΘΝΗ
Αιματοβαμμένη πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία: Τουλάχιστον εννέα παιδιά ποδοπατήθηκαν - Ξεπερνούν τους 39 οι νεκροί

Τραγωδία στην Ινδία - 39 νεκροί και 51 τραυματίες σε ποδοπάτημα σε συγκέντρωση του σούπερ σταρ Βιτζάι - Συγκλονιστικές εικόνες από το χάος

Αιματοβαμμένη πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία: Τουλάχιστον 39 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μεταξύ αυτών και παιδιά Facebook Twitter
Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 51 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης για τον δημοφιλή ηθοποιό και πολιτικό Βιτζάι, στην Ινδία.

Ο υπουργός Υγείας της πολιτείας Ταμίλ Ναντού, Μ.Α. Σουμπραμανιάν, δήλωσε στο Associated Press ότι τα θύματα, μεταξύ τους εννέα παιδιά, ήταν ήδη νεκρά όταν έφτασαν στο νοσοκομείο. Οι τραυματίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Καρούρ, με τον Βιτζάι να απευθύνεται σε χιλιάδες υποστηρικτές του, λίγες μέρες μετά την ίδρυση του κόμματός του Tamilaga Vettri Kazhagam. Ο 51χρονος σταρ του Ταμίλ σινεμά, που εδώ και τρεις δεκαετίες γεμίζει αίθουσες και πλατείες, διεκδικεί έδρα στις εκλογές του 2026.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Βιτζάι έγραψε πως η «καρδιά του ράγισε» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Βίντεο από τοπικά μέσα δείχνουν χιλιάδες κόσμου να περικυκλώνουν το όχημα όπου στεκόταν ο ηθοποιός, ενώ σε κάποια πλάνα φαίνεται να μοιράζει μπουκάλια νερού σε υποστηρικτές που λιποθυμούσαν από τον συνωστισμό.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά θλιβερό» και έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων.

Τραγικά περιστατικά συνωστισμού είναι συχνά στην Ινδία. Μόνο φέτος, δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε παρόμοιες τραγωδίες, ενώ τον Ιούλιο του 2024, 121 πιστοί βρήκαν τον θάνατο σε θρησκευτική συγκέντρωση στην Ουτάρ Πραντές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συγκεντρώσεις του Βιτζάι προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια. Στην πρώτη του μεγάλη πολιτική ομιλία, τον Οκτώβριο του 2024, είχαν αναφερθεί τουλάχιστον έξι θάνατοι. Παρά τους περιορισμούς της αστυνομίας, τα τεράστια πλήθη συνεχίζουν να ξεπερνούν τις δυνατότητες των τοπικών υποδομών.

 
