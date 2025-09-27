Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί σε ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 40 τραυματίστηκαν το Σάββατο σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σε πολιτική συγκέντρωση στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, στη νότια Ινδία.

Ο υπουργός Υγείας της πολιτείας, Μ.Α. Σουμπραμανιάν, δήλωσε στο Associated Press ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και οκτώ παιδιά.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Καρούρ, όπου μιλούσε ο Βιτζάι, από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς του Ταμίλ Ναντού που πρόσφατα αποσύρθηκε από τον κινηματογράφο για να ιδρύσει πολιτικό κόμμα.

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, η τραγωδία ξεκίνησε όταν ομάδα υποστηρικτών του προσπάθησε να πλησιάσει το λεωφορείο του, με αποτέλεσμα να πέσουν και να ποδοπατηθούν από το πλήθος. Την ώρα εκείνη, δεκάδες χιλιάδες είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν, ενώ ο ίδιος έφτασε με καθυστέρηση αρκετών ωρών.

About 31 people have lost their lives after a stampede broke out at a campaign rally of popular actor-turned politician Vijay in southern India. pic.twitter.com/LodVNxhY2O — Naija (@Naija_PR) September 27, 2025

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τουλάχιστον 30 άτομα λιποθύμησαν λόγω του συνωστισμού και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινά νοσοκομεία, σύμφωνα με το πρακτορείο Press Trust of India. Ο Βιτζάι διέκοψε τον λόγο του όταν οι συνεργάτες του αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.

Stampede at actor Vijay's rally; 33 dead; PM Modi expresses grief and condolences to the families of the deceased#TamilNadu #Stampede pic.twitter.com/zLFzZAKHKZ — Dynamite News (@DynamiteNews_) September 27, 2025

Ινδία: Το φαινόμενο της «λατρείας των σταρ»

Στα νότια κρατίδια της Ινδίας, όπως το Ταμίλ Ναντού, οι κινηματογραφικοί αστέρες συχνά αποκτούν σχεδόν θεϊκή διάσταση στα μάτια του κοινού. Πολλοί έχουν μεταπηδήσει στην πολιτική, ενώ κάποιοι έχουν αποκτήσει ακόμα και καθεστώς λατρείας.

The tragic stampede at Vijay’s rally is not just an accident, it’s a clear failure of planning and responsibility. When leaders chase crowds for publicity without ensuring safety, innocent lives pay the price. Sympathy alone is not enough, accountability is needed.. pic.twitter.com/BWhVyQ7eVl — Lalaji Naik (@lalaji_naik_) September 27, 2025

Ο Βιτζάι εγκατέλειψε την υποκριτική το 2024 για να ιδρύσει το δικό του κόμμα, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνίσει αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές της πολιτείας.

Τα ποδοπατήματα είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδία, ιδίως σε μεγάλες θρησκευτικές και πολιτικές συγκεντρώσεις. Τον Ιανουάριο του 2025, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Maha Kumbh, όταν δεκάδες χιλιάδες πιστοί έσπευσαν να λουστούν σε ιερό ποτάμι.

Με πληροφορίες από Associated Press

