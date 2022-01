Γιγαντιαία πέτρινα τμήματα δύο αρχαίων βασιλικών αγαλμάτων, καθώς και πολύχρωμα τοιχώματα και στήλες ανακαλύφθηκαν στην πλούσια σε μνημεία πόλη Λούξορ της Αιγύπτου, αναφέρει το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της χώρας σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Πέμπτη.

Η νέα ανακάλυψη έγινε από μία αποστολή Αιγύπτιων και Γερμανών αρχαιολόγων κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης στον νεκρικό ναό του Φαραώ Αμένωφι Γ΄ στη δυτική όχθη του Νείλου.

«Η αποστολή ανακάλυψε ασβεστολιθικά τμήματα δύο αγαλμάτων του Αμένωφι Γ΄ σε σχήμα σφίγγας, που χρονολογούνται από την 18η Δυναστεία του Νέου Βασιλείου. Τα δύο αγάλματα έχουν κεφαλή μαγκούστας, βασιλική γενειάδα και περιδέραιο», αναφέρει η ανακοίνωση.

During the archaeological season, the Egyptian-German archaeological mission headed by Dr. Horig Sorosian succeeded in uncovering huge stones of two royal statues in the form of the Sphinx and the goddess Sekhmet, in addition to the remains of decorated walls and columns. pic.twitter.com/S64PMENQdp