Αίγυπτος: Καταστήματα και εστιατόρια θα κλείνουν νωρίτερα λόγω ενεργειακής κρίσης

Η Αίγυπτος συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν επηρεαστεί έντονα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχει στη σύγκρουση

The LiFO team
Φωτ.: Getty Images
Καταστήματα, εστιατόρια και καφέ στην Αίγυπτο θα υποχρεώνονται να κλείνουν νωρίτερα για τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης θα πρέπει να κλείνουν το αργότερο έως τις 21:00 κάθε βράδυ, αρχής γενομένης από το Σάββατο. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης μείωση του φωτισμού στους δρόμους και στις διαφημιστικές πινακίδες, καθώς και την επαναφορά της τηλεργασίας για μία ημέρα την εβδομάδα τον Απρίλιο για μεγάλο μέρος των εργαζομένων.

Η Αίγυπτος συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν επηρεαστεί έντονα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχει στη σύγκρουση. Καθοριστικό ρόλο παίζει η εξάρτησή της από εισαγόμενα καύσιμα, την ώρα που οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν σχεδόν διακοπεί.

Οι διεθνείς τιμές ενέργειας έχουν εκτιναχθεί, με τον πρωθυπουργό Μοστάφα Μαντμπούλι να δηλώνει ότι το κόστος εισαγωγών καυσίμων της χώρας υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 2,5 δισ. δολάρια τον Μάρτιο, από τον Ιανουάριο.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει το αυξημένο κόστος ενέργειας, μετακυλίοντας μέρος του στους καταναλωτές μέσω αυξήσεων στα καύσιμα και τα εισιτήρια των μέσων μεταφοράς. Παράλληλα, σχεδιάζει να επιβραδύνει μεγάλα ενεργοβόρα κρατικά έργα και να μειώσει σημαντικά τα καύσιμα που διατίθενται για κυβερνητικά οχήματα.

Από τα μέτρα εξαιρούνται ξενοδοχεία και τουριστικοί χώροι, καθώς ο τουρισμός αποτελεί περίπου το 10% της οικονομίας της χώρας. Ωστόσο, ορισμένα ξενοδοχεία στο Κάιρο έχουν ήδη προμηθευτεί γεννήτριες, αναμένοντας ενδεχόμενες διακοπές ρεύματος.

Η τηλεργασία δεν θα εφαρμοστεί σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η βιομηχανία.

Οι πιέσεις στην αγορά ενέργειας συνδέονται άμεσα με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Από την έναρξη της κρίσης, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει περιοριστεί δραστικά, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στις τιμές βασικών αγαθών διεθνώς.

Παρόμοια μέτρα εξετάζονται και σε άλλες χώρες της περιοχής, με την Αιθιοπία να καλεί δημόσιους φορείς να θέσουν σε άδεια μη απαραίτητο προσωπικό, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων.

Με πληροφορίες από BBC

