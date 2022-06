Αγωγή $20 εκατ. κατά της Μαράια Κάρεϊ για «παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων» στο All I Want for Christmas Is You

Αγωγή 20 εκατ. δολαρίων για καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων για το χριστουγεννιάτικο All I Want for Christmas Is You κατατέθηκε κατά της Μαράια Κάρεϊ - περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του γνωστού τραγουδιού.

Από τη στιγμή της κυκλοφορίας του, το 1994, το κομμάτι που περιέχεται στο άλμπουμ της Merry Christmas, έχει γίνει παγκόσμια επιτυχία και διαχρονικό χιτ των Χριστουγέννων.

Η 53χρονη και ο έτερος συνδημιουργός Γουόλτερ Αφανάσιεφ κατονομάζονται στην αγωγή τού τραγουδοποιού Άντι Στόουν, ο οποίος υποστηρίζει πως εκέινη και οι συνεργάτες της «εν γνώσει τους, συνειδητά και σκοπίμως ενεπλάκησαν σε μια εκστρατεία» οικειοποίησης των δικαιωμάτων για το τραγούδι.

Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα, ο Στόουν ισχυρίζεται πως συν-έγραψε ομώνυμο τραγούδι και ουδέποτε έδωσε την άδεια χρήσης του.

Τα δύο κομμάτια έχουν διαφορετικούς στίχους και μελωδίες. Ωστόσο, ο Στόουν, του οποίου η μπάντα Vince Vance and the Valiants ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το κομμάτι το 1989, κατηγορεί τους Κάρεϊ και Αφανάσιεφ για ενέργειες «με στόχο την εκμετάλλευση της δημοφιλίας και του μοναδικού στιλ» του τραγουδιού.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, ο ίδιος υποστηρίζει πως οι δύο τους διέπραξαν «ενέργειες αδικαιολόγητου πλουτισμού μέσω της μη εξουσιοδοτημένης ιδιοποίησησης του έργου του ενάγοντος την μη εξουσιοδοτημένη ιδιοποίηση του έργου του ενάγοντος και της υπεραξίας που αυτό συνεπάγεται».

Το άλμπουμ Merry Christmas που κυκλοφόρησε από την Columbia Records την 1η Νοεμβρίου του 1994, έγινε το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών στις ΗΠΑ, πουλώντας πάνω από 15 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως.

Το συγκεκριμένο τραγούδι δε, έχει φτάσει στο τοπ των charts πολλών χωρών και φέρεται να έχει αποδώσει στην Κάρεϊ έσοδα άνω των 60 εκατ. δολ. από δικαιώματα. Έχει γίνει stream πάνω από 1 δισεκατομμύριο φορές στο Spotify.

Με πληροφορίες από Guardian