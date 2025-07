Αγγλία: Δηλητηρίασαν παιδιά σε καλοκαιρινή κατασκήνωση - Συνελήφθη 76χρονος

Ένας 76χρονος συνελήφθη στην Αγγλία, ως ύποπτος ότι δηλητηρίασε παιδιά σε καλοκαιρινή κατασκήνωση.

Aποτέλεσμα της δηλητηρίασης ήταν να οδηγηθούν 8 παιδιά στο νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία η οποία έλαβε αναφορές για ανηλίκους που αισθάνονταν αδιαθεσία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση στο Κανάλ Λέιν, Στάθερν του Λέστερσαϊρ, την Κυριακή. Ο ύποπτος συνελήφθη στην κατασκήνωση και παραμένει υπό κράτηση.

Μόλις έφθασαν στην περιοχή, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών εξέτασαν τα παιδιά, εγκαθιστώντας ένα «κέντρο διαλογής» σε μία γειτονική κοινότητα και αποφάσισαν να μεταφέρουν στο νοσοκομείο οκτώ από τα παιδιά «προληπτικά». «Έκτοτε όλα τους πήραν εξιτήριο», διευκρίνισε η αστυνομία.

Ο επιθεωρητής ντετέκτιβ Νιλ Χόλντεν δήλωσε: «Κατανοούμε την ανησυχία που θα έχει προκαλέσει αυτό το περιστατικό στους γονείς, τους κηδεμόνες και την γύρω κοινότητα. Είμαστε σε επαφή με τους γονείς και τους κηδεμόνες όλων των παιδιών που εμπλέκονται».

«Παρακαλούμε να είστε βέβαιοι ότι διεξάγουμε έρευνα και συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες για να διασφαλίσουμε την πλήρη προστασία των παιδιών. Πρόκειται για μια περίπλοκη και ευαίσθητη έρευνα και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ενημερώσεις τόσο στους γονείς και τους κηδεμόνες όσο και στο κοινό, όποτε μπορούμε» πρόσθεσε.

