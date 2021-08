Το μήνυμα από όλους τους γείτονες του Αφγανιστάν και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, όπου οι περισσότεροι Αφγανοί πρόσφυγες ελπίζουν να φτάσουν, είναι ότι «δεν είναι ευπρόσδεκτοι.»

Το Πακιστάν έχει σχεδόν ολοκληρώσει ένα τείχος κατά μήκος των συνόρων του με το Αφγανιστάν, η Τουρκία έχει χτίσει ένα τείχος 150 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων της με το Ιράν και η Ελλάδα έχει μόλις κατασκευάσει ένα συνοριακό τείχος, σχολιάζει ο Guardian. «Η χώρα μας δεν θα αποτελέσει πύλη προς την Ευρώπη για παράνομους Αφγανούς μετανάστες», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης.

Παρ 'όλα αυτά, οι Αφγανοί επιμένουν. Από την έναρξη αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων τον Μάιο, η υπηρεσία μετανάστευσης του ΟΗΕ ανέφερε αύξηση 40% σε όσους πέρασαν στο Πακιστάν, συνήθως το πρώτο στάδιο του ταξιδιού.

Οι οργανώσεις στο Αφγανιστάν δηλώνουν ότι περίμεναν μια μαζική έξοδο να ξεκινήσει καθώς όλο και περισσότεροι απελπισμένοι Αφγανοί προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη, συνήθως πληρώνοντας μεγάλα ποσά σε λαθρέμπορους.

Η Astrid Sletten, διευθύντρια για το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων στο Αφγανιστάν, δήλωσε ότι το χαοτικό πλήθος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με χιλιάδες Αφγανούς - πολλοί χωρίς διαβατήρια και έγγραφα - να φωνάζουν για να φτάσουν στις πτήσεις εκκένωσης, είναι ένας δείκτης που δείχνει το «επίπεδο απόγνωσης για αποχώρηση».

«Προβλέπω ότι αυτό θα είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή. Και όταν οι άνθρωποι γίνουν τόσο απελπισμένοι, τα σύνορα με το Ιράν και το Πακιστάν δεν θα σημαίνουν τίποτα» πρόσθεσε.

Η παράνομη χερσαία διαδρομή που χρησιμοποιείται συχνότερα από διακινητές ανθρώπων είναι γνωστή ως η χρυσή ημισέληνος, η οποία είναι επίσης δημοφιλής για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Οι Αφγανοί μεταφέρονται μέσω των ερήμων της επαρχίας Nimruz πέρα ​​από τα σύνορα στην περιοχή Balochistan του Πακιστάν.

Από κει κινούνται νότια, μετά περνούν στο Ιράν από πόλεις όπως το Mashkel, ταξιδεύοντας σε εχθρικό, ορεινό έδαφος μεταξύ των δύο χωρών.

Υπάρχουν πολλά σημεία εισόδου στο Ιράν, αλλά όλα μεταφέρουν τους πρόσφυγες στο Iranshah, όπου κάνουν το επίπονο ταξίδι των των 2.250 και πλέον χλμ φτάνοντας κοντά στη συνοριακή περιοχή Van της Τουρκίας.

Δύο λαθρέμποροι επιβεβαίωσαν στον Guardian ότι υπήρξε απότομη αύξηση της ζήτησης. «Έχουμε μια άνθηση στη διακίνηση ανθρώπων μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

»Προηγουμένως τουλάχιστον 50 οχήματα που μετέφεραν πρόσφυγες εισέρχονταν στο Πακιστάν από την επαρχία Nimruz. Αλλά τώρα τουλάχιστον 150 οχήματα ή περισσότερα μπαίνουν στο Πακιστάν μέσω της διαδρομής της χρυσής ημισελήνου».

Παρά τις διαβεβαιώσεις της πακιστανικής κυβέρνησης να κρατήσει μακριά τους πρόσφυγες, ορισμένοι κατάφεραν πρόσφατα να χρησιμοποιήσουν τα σύνορα Spin Boldak-Chaman, τα οποία παραμένουν ανοιχτά για όσους ταξιδεύουν ως ασθενείς ή επισκέπτονται την οικογένειά τους. Τα σύνορα τα διασχίζουν 6.000 άτομα καθημερινά.

Περίπου 10.000 άνθρωποι από τη μειονοτική κοινότητα των Σιιτών Χαζάρα από το Αφγανιστάν, μέλη της οποίας βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν από τους Ταλιμπάν πρόσφατα, πέρασαν στο Πακιστάν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον Raza Royesh, ακτιβιστή των Hazara.

Οι περισσότεροι ζουν τώρα σε τζαμιά, αίθουσες γάμων και σπίτια συγγενών τους στην πόλη Quetta, και πολλοί σκέφτονται να αποπειραθούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Ένας άλλος λαθρέμπορος είπε ότι οι πρόσφατες προσπάθειες του Πακιστάν να περιφράξει τα σύνορά του με το Αφγανιστάν είχε ελάχιστα αποτελέσματα.

«Είναι αδύνατο να περιφράξουμε τα βουνά και τις ερήμους», είπε. «Έχουμε ανθρώπους σε όλα τα σημεία εισόδου για να υποδεχτούν τους πρόσφυγες και να τους μεταφέρουν στον επόμενο προορισμό».

Μια πιο δύσκολη διαδρομή για τους Αφγανούς πρόσφυγες είναι να περάσουν απευθείας στο Ιράν από τις επαρχίες Nimruz και Herat. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο.

Tον Μάιο, Ιρανοί συνοριοφύλακες κατηγορήθηκαν ότι έπνιξαν 50 Αφγανούς πρόσφυγες. Το Ιράν κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με τους Ταλιμπάν τις τελευταίες ημέρες για να σταματήσει η ροή των Αφγανών που προσπαθούν να εισέλθουν στη χώρα, ενώ δεκάδες αιχμαλωτίστηκαν και απελάθηκαν πίσω στο Αφγανιστάν.

Η Τουρκία, που θεωρείται εδώ και καιρό ως σημείο εισόδου στην Ευρώπη, έχει επίσης ξεκινήσει μια άγρια ​​καταστολή των Αφγανών προσφύγων που προσπαθούν να περάσουν από το Ιράν.

Η χώρα φιλοξενεί ήδη 4 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες και η αντι-προσφυγική διάθεση είναι αισθητή. Αφγανοί που έφτασαν πρόσφατα στο νεόκτιστο τσιμεντένιο τείχος της χώρας, ύψους τριών μέτρων, κρατούνται βίαια και προωθούνται πίσω στο Ιράν.

Ο Ali Hekmat, συντονιστής της Ένωσης Αφγανών Προσφύγων Αλληλεγγύης στην Τουρκία, δήλωσε πως «Τους τελευταίους δύο μήνες, πραγματοποιήθηκε μια τεράστια καμπάνια των ΜΜΕ κατά των Αφγανών προσφύγων στην Τουρκία, καλώντας την κυβέρνηση να τους σταματήσει.

»Έτσι, τώρα η κυβέρνηση έχει στείλει πολλές δυνάμεις στα σύνορα με το Ιράν. Ακόμη και όσοι φτάσουν στην Τουρκία συλλαμβάνονται και στέλνονται πίσω στην πλευρά του Ιράν.

«Ακόμη και Αφγανοί πρόσφυγες στην Κωνσταντινούπολη κρατούνται και απελαύνονται. Είναι πολύ δύσκολο να περάσεις τώρα».

Οι πλουσιότεροι μετανάστες που φτάνουν στην Τουρκία μπορούν να επιλέξουν να πάρουν ένα ιστιοφόρο από μια τουρκική τουριστική πόλη δυτικά της Σμύρνης για τις ανατολικές ακτές της Σικελίας και της Απουλίας, αλλά το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 8.000 ευρώ ανά επιβάτη.

Με την Ελλάδα να έχει επίσης ολοκληρώσει ένα τείχος στα σύνορα και να έχει ενισχύσει τους συνοριακούς της πόρους, η μόνη επιλογή για τους περισσότερους Αφγανούς πρόσφυγες είναι να ακολουθήσουν τη βαλκανική διαδρομή, ένα από τα πιο επικίνδυνα και εξαντλητικά περάσματα προς την Ευρώπη.

Αυτή η διαδρομή τους οδηγεί μέσω της Βουλγαρίας, μετά της Βόρειας Μακεδονίας ή της Σερβίας, στη συνέχεια της Βοσνίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας για να φτάσουν τελικά στην Ιταλία ή την Αυστρία.

Πρόκειται για ένα ταξίδι που μπορεί να διαρκέσει μήνες και οι πρόσφυγες καλούνται να αντιμετωπίσουν χαμηλές θερμοκρασίες και παράνομες αντιδράσεις της συνοριακής αστυνομίας στην Κροατία, η οποία τα τελευταία χρόνια κατηγορείται για ξυλοδαρμούς, βασανισμούς και ακόμη και σεξουαλική κακοποίηση μεταναστών.

«Οι Αφγανοί είναι σήμερα η δεύτερη πιο διαδεδομένη εθνικότητα στη διαδρομή των Βαλκανίων», δήλωσε η Laura Lungarotti, επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ στη Βοσνία -Ερζεγοβίνη και συντονίστρια στα δυτικά Βαλκάνια.

«Μετά από ό, τι συμβαίνει στην Καμπούλ, αναμένουμε ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες και μήνες».

📹| Afghans flock to #Pakistan border



▪️Thousands of Afghans are trying to enter Pakistan through the Spin Boldak/Chaman #border crossing in #Afghanistan’s southeast.

▪️Stampede and crush in scorching temperatures at the border are equal to or worse than #Kabul airport. pic.twitter.com/agiLxnlFZx