Στοιχεία για δολοφονίες, συλλήψεις και εκφοβισμούς από τους Ταλιμπάν αναδύονται σε όλο το Αφγανιστάν, ανατρέποντας την υπόσχεση της σκληροπυρηνικής ισλαμιστικής ομάδας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ότι δεν εκδικηθεί τους αντιπάλους της.

Μετά τις αναφορές για Ταλιμπάν που πηγαίνουν πόρτα - πόρτα και να αναζητούν άτομα που συνεργάζονταν με την πρώην αφγανική κυβέρνηση ή τις δυτικές χώρες, προέκυψαν επίσης ισχυρισμοί ότι μαχητές των Ταλιμπάν βασάνισαν και σκότωσαν μέλη μιας εθνοτικής μειονότητας στο Αφγανιστάν, τον περασμένο μήνα.

Η Διεθνής Αμνηστία είπε ότι οι ερευνητές της μίλησαν με αυτόπτες μάρτυρες στην επαρχία Γκάζνι που είπαν πώς οι Ταλιμπάν σκότωσαν εννέα άνδρες Χαζάρα στο χωριό Μουνταράχτ μεταξύ 4 και 6 Ιουλίου.

Οι Χαζάρα είναι Σιίτες Μουσουλμάνοι που διώχθηκαν από τους Ταλιμπάν και που σημείωσαν σημαντικά κέρδη στους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνίας τα τελευταία χρόνια.

Η Agnès Callamard, επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας, δήλωσε ότι η βιαιότητα των δολοφονιών ήταν «μια υπενθύμιση της προηγούμενης τακτικής των Ταλιμπάν και ένας δείκτης της τρομοκρατίας, για το τι μπορεί να φέρει η κυριαρχία των Ταλιμπάν».

Η ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφερε ότι πολλές ακόμη δολοφονίες μπορεί να μην έχουν αναφερθεί επειδή οι Ταλιμπάν διέκοψαν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε πολλές περιοχές για να εμποδίσουν τη δημοσίευση εικόνων.

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, μαχητές των Ταλιμπάν σκότωσαν συγγενή ενός Αφγανού δημοσιογράφου που εργαζόταν στη γερμανική ραδιοτηλεόραση Deutsche Welle, τον οποίο αναζητούσαν στο δυτικό Αφγανιστάν. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας αποκάλυψε ότι οι Ταλιμπάν έκαναν έφοδο στα σπίτια τριών ακόμα δημοσιογράφων.

Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές για νεκρούς διαδηλωτές σε πολλές πόλεις τις τελευταίες ημέρες, ξυλοδαρμούς και εκφοβισμό όσων προσπαθούσαν να φύγουν από τη χώρα, κυρίως γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Σχολιάζοντας την υπόθεση της Deutsche Welle, η Katja Gloger, του γερμανικού τμήματος Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, δήλωσε πως «Δυστυχώς, αυτό επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας. Η βάναυση δράση των Ταλιμπάν δείχνει ότι η ζωή των ανεξάρτητων εργαζομένων στα ΜΜΕ στο Αφγανιστάν βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο».

Πολλοί Αφγανοί φοβούνται την επιστροφή στην αυστηρή διακυβέρνηση των Ταλιμπάν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν η ομάδα περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τις γυναίκες στα σπίτια τους, απαγόρευσε την τηλεόραση και τη μουσική, έκοβε τα χέρια όσων ήταν ύποπτοι για κλοπές και πραγματοποιούσε δημόσιες εκτελέσεις.

Την ανησυχία αυτή υπογραμμίζει και πρόσφατη έκθεση, του Νορβηγικού Κέντρου Παγκόσμιων Αναλύσεων RHIPTO, η οποία παρέχει πληροφορίες στον ΟΗΕ, σύμφωνα με τις οποίες μαχητές ήλεγχαν ανθρώπους στο δρόμο προς το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του RHIPTO είπε ότι η οργάνωση γνώριζε ότι υπάρχουν αρκετές απειλητικές επιστολές που εστάλησαν σε Αφγανούς, συμπεριλαμβανομένου ενός ανθρώπου που μεταφέρθηκε από το διαμέρισμά του στην Καμπούλ αυτήν την εβδομάδα από τους Ταλιμπάν.

«Είχαμε πρόσβαση σε έντυπα αντίγραφα συγκεκριμένων επιστολών που εκδόθηκαν και σφραγίστηκαν από τη στρατιωτική επιτροπή των Ταλιμπάν για το σκοπό αυτό», δήλωσε ο Christian Nellemann.

Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε την Πέμπτη ότι μεταξύ 50.000 και 65.000 Αφγανών ενδέχεται να κινδυνεύουν από το νέο καθεστώς, και οι δυτικοί στρατιωτικοί ηγέτες δεσμεύτηκαν να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να απομακρύνουν όσους επιθυμούν να διαφύγουν.

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ αποκάλυψε ότι περίπου 18.000 άνθρωποι είχαν ήδη μεταφερθεί αεροπορικώς.

Σε ένδειξη του νέου επείγοντος, η Γερμανία δήλωσε ότι θα στείλει δύο ελικόπτερα για να βοηθήσει στην εκκένωση πολιτών στην περιοχή της Καμπούλ, αφού ένας Γερμανός πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε οδηγώντας προς το αεροδρόμιο.

Ωστόσο, οι περισσότεροι Αφγανοί δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και όσοι κινδυνεύουν «δεν έχουν ξεκάθαρη διέξοδο», δήλωσε την Παρασκευή η υπηρεσία προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών.

Η Shabia Mantoo, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), επανέλαβε μια έκκληση προς τις γειτονικές χώρες, να διατηρήσουν τα σύνορά τους ανοιχτά για να επιτρέψουν στους ανθρώπους να ζητήσουν άσυλο, εν μέσω της «εξελισσόμενης κρίσης».

Την αυξανόμενη ανησυχία για τον ρυθμό των εκκενώσεων και την απειλή για όσους προσπαθούν να φύγουν, εξέτασαν οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ την Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνάντησης, οι υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία για τα «σοβαρά γεγονότα» και ζήτησαν «άμεσο τερματισμό της βίας», εν μέσω αναφορών για «σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν».

Με τους χιλιάδες ανθρώπους να στριμώχνονται ακόμη στο αεροδρόμιο, οι Ταλιμπάν προέτρεψαν σε ενότητα πριν από τις προσευχές της Παρασκευής, καλώντας τους ιμάμηδες να πείσουν τους ανθρώπους να μην εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν.

Το Σάββατο αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε στο Reuters ότι θα ερευνήσει αναφορές για αντίποινα και θηριωδίες που πραγματοποιήθηκαν από μέλη τους.

«Έχουμε ακούσει για ορισμένες περιπτώσεις θηριωδίας και εγκλημάτων κατά αμάχων», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Εάν οι Ταλιμπάν δημιουργούν αυτά τα προβλήματα νόμου και τάξης, θα διερευνηθούν.

»Μπορούμε να κατανοήσουμε τον πανικό και το άγχος. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν θα είμαστε υπόλογοι, αλλά αυτό δεν ισχύει».

Αξιωματούχος εξοικειωμένος με τις συνομιλίες με τους Ταλιμπάν είπε ότι η ομάδα δεν σχεδιάζει να λάβει αποφάσεις ή να κάνει ανακοινώσεις σχετικά με τη νέα κυβέρνηση μέχρι να περάσει η ημερομηνία αποχώρησης των ΗΠΑ στις 31 Αυγούστου.

Πρόσθεσε δε, ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής των Ταλιμπάν, Anas Haqqani, είπε στους πρώην κυβερνητικούς συνομιλητές του ότι το αντάρτικο κίνημα είχε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ «για να μην κάνει τίποτα» μέχρι την τελική ημερομηνία αποχώρησης.

Νέες αναφορές κάνουν λόγο για ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού πλαισίου που θα έχει η διακυβέρνηση του Αφγανιστάν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όπως αναφέρει το Reuters.

Ωστόσο η ανησυχία είναι έκδηλη καθώς την ώρα που οι Ταλιμπάν υπόσχονται πιο ήπια διακυβέρνηση, δημοσιεύονται εικόνες και βίντεο που τους δείχνουν να παρελαύνουν στην πόλη Kalat, στην πρωτεύουσα της επαρχίας Zabul, φορώντας αμερικανικό εξοπλισμό.

Cowering in the bathroom: Some Afghans dread the Taliban knock at the door https://t.co/yVj4gN9wQ5 pic.twitter.com/vowPpEZXaa