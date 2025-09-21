ΔΙΕΘΝΗ

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ακυρώνει το 50% των αυριανών πτήσεων λόγω της κυβερνοεπίθεσης

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία

LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν περίπου το 50% των πτήσεων που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο, καθώς τα προβλήματα με τους ηλεκτρονικούς ελέγχους επιβατών δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί. Η αιτία είναι κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή και επηρέασε το σύστημα τσεκ-ιν και επιβίβασης που παρέχει η Collins Aerospace.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι η εταιρεία δεν έχει παραδώσει μέχρι στιγμής μια ασφαλή επικαιροποιημένη έκδοση του λογισμικού που απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων.

Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις αφορούν κυρίως το ηλεκτρονικό τσεκ-ιν και την παράδοση αποσκευών. Σε αρκετές περιπτώσεις πτήσεις μετατίθενται χρονικά ή ακυρώνονται, με τις αεροπορικές να καλούν τους επιβάτες να ελέγχουν εγκαίρως την κατάσταση της πτήσης τους και να αξιοποιούν εναλλακτικούς τρόπους τσεκ-ιν όπου είναι δυνατόν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία, με τις αρχές του αεροδρομίου να κάνουν λόγο για σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

