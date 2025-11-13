Αδόλφος Χίτλερ: Τι έλεγε ο μύθος για την «εβραϊκή καταγωγή» του παππού του και πώς καταρρίφθηκε

Ο Αδόλφος Χίτλερ δεν είχε Εβραίο παππού, σύμφωνα με ερευνητές που, χάρη στην ανάλυση ενός υφάσματος, ποτισμένου με το αίμα του δικτάτορα, κατέρριψαν αυτόν τον παλιό μύθο.

Το κομμάτι του υφάσματος με το DNA του Χίτλερ προέρχεται από τον καναπέ στον οποίο αυτοκτόνησε, στις 30 Απριλίου 1945, εξήγησε η ομάδα των ερευνητών σε ένα ντοκιμαντέρ που θα μεταδοθεί το Σάββατο από το βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι Channel 4.

Είναι οι πρώτοι φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Χίτλερ, είπε η Τούρι Κινγκ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία, και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης.

Η ανάλυση αυτή «καταρρίπτει έναν μύθο», σύμφωνα με τον οποίο ο παππούς του Χίτλερ ήταν Εβραίος, ένας μύθος που ξεκίνησε όταν ακόμη ο δικτάτορας ήταν ζωντανός και συνεχίζει να κυκλοφορεί μέχρι σήμερα, ανέφεραν οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Το DNA του Χίτλερ: το προφίλ ενός δικτάτορα».

Αδόλφος Χίτλερ: Τι έλεγε ο μύθος για την «εβραϊκή καταγωγή» του παππού του

Ο μύθος έλεγε ότι ο πατέρας του Χίτλερ ήταν καρπός της εξωσυζυγικής σχέσης που είχε η γιαγιά του με τον εργοδότη της, που ήταν εβραϊκής καταγωγής.

Όμως οι ερευνητές βρήκαν στο DNA γενετικές αντιστοιχίες μεταξύ του δικτάτορα και της πατρικής γραμμής της οικογένειας Χίτλερ.

Εάν υπήρχε κάποιο ψήγμα αλήθειας στον μύθο «δεν θα είχαμε την αντιστοίχιση του DNA με την οικογένεια Χίτλερ», είπε η Τούρι Κινγκ.

Παράλληλα, ενώ η ιδιωτική ζωή του Χίτλερ εξακολουθεί να προκαλεί ερωτηματικά, η ανάλυση του DNA αποκάλυψε ότι «κατά πάσα πιθανότητα» έπασχε από το σύνδρομο Κάλμαν, μια γενετική διαταραχή που στους άνδρες συνήθως εκδηλώνεται με μειωμένη παραγωγή τεστοστερόνης και ανώμαλη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων.

Το σύνδρομο Κάλμαν συχνά συνδέεται με κρυψορχία και μικροφαλλία.

Η ανάλυση DNA επιτρέπει, για πρώτη φορά, να επιβεβαιωθούν ιστορικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία ο Χίτλερ έπασχε από κρυψορχία στη δεξιά πλευρά. Λαϊκά τραγούδια κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου συχνά κορόιδευαν την ανατομία του δικτάτορα.

Οι εξετάσεις έδειξαν επίσης, ότι ο Χίτλερ είχε «πολύ υψηλό» ποσοστό (στο κορυφαίο 1%) προδιάθεσης για αυτισμό, σχιζοφρένια ή διπολική διαταραχή.

Οι ερευνητές υπογράμμισαν πάντως ότι αυτά τα νοσήματα δεν εξηγούν την πολιτική που ακολούθησε ο Χίτλερ, που οδήγησαν στον θάνατο δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων και τη γενοκτονία έξι εκατομμυρίων Εβραίων.