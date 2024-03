38χρονη γέννησε μέσα σε αεροσκάφος που πετούσε από το Αμάν της Ιορδανίας στο Λονδίνο 

Ένας γιατρός περιέγραψε ως «θαυματουργή» τη στιγμή που βοήθησε μια γυναίκα να γεννήσει σε αεροπλάνο κατά τη διάρκεια πτήσης.

Ο Χασάν Καν δήλωσε στο BBC ότι βρισκόταν στην πτήση διάρκειας δύο ωρών από το Αμάν της Ιορδανίας στο Λονδίνο, όταν οι αεροσυνοδοί κάλεσαν έναν γιατρό. Τότε ο 28χρονος που εργάζεται στο Έσσεξ βρήκε την γυναίκα στο πιλοτήριο του αεροπλάνου, ξαπλωμένη στο έδαφος με τα νερά της να έχουν σπάσει. Η γυναίκα με τη βοήθεια του γιατρού γέννησε ένα υγιές κορίτσι.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του νεαρού γιατρού, το αεροπλάνο της Wizz Air προσγειώθηκε εκτάκτως στο αεροδρόμιο του Μπρίντεζι στη Βόρεια Ιταλία ώστε η 38χρονη μητέρα και μωρό να πάνε στο νοσοκομείο. «Στην πραγματικότητα άργησα στη βάρδια μου λόγω αυτής της εκτροπής, αλλά ευτυχώς ήταν πολύ εντυπωσιασμένοι και ήθελαν την πλήρη ενημέρωση», είπε ο δόκτωρ Καν ο οποίος είναι γιατρός για τέσσερα χρόνια.

«Ο σύμβουλός μου με συνεχάρη και είπε ότι ήταν πολύ καλή δουλειά. Οι άνθρωποι έλεγαν ότι ήταν θαυματουργό. Συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό ήταν μόνο αφού είχα την ευκαιρία να επεξεργαστώ όσα συνέβησαν». Ο γιατρός είπε επίσης ότι η γυναίκα από την Ιορδανία που γέννησε εν πτήσει, δεν μιλούσε αγγλικά με αποτέλεσμα ο τοκετός να γίνει μέσω διερμηνέα. Ακόμα, ο νεαρός γιατρός εξήγησε ότι η εμπειρία του στη νεογνική αναζωογόνηση τον βοήθησε να κάνει το μωρό απόλυτα υγιές καθώς από την μήτρα βγήκε «λίγο μπλε».

«Είπα στους αεροσυνοδούς τι εξοπλισμό χρειαζόμουν - ο οποίος θα περιελάμβανε μια μάσκα οξυγόνου σε μέγεθος νεογνού, έναν σφιγκτήρα για τον ομφάλιο λώρο και ένα στηθοσκόπιο - κανένα από τα οποία δεν είχαν σε αεροπλάνο, φυσικά», είπε ο Χασάν Καν, ο οποίος δεν χρησιμοποίησε τίποτα πέρα από πετσέτες για την διαδικασία του τοκετού. «Ήταν αρκετά αγχωμένη με την όλη κατάσταση, αλλά, μέσω του διερμηνέα, κατάφερα να την καθησυχάσω ότι έχω λίγη εμπειρία με τα νεογέννητα», συμπλήρωσε ο γιατρός.

