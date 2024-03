Νέο περιστατικό με Boeing - 50 τραυματίες από αναταράξεις έπειτα από απότομη πτώση Dreamliner ενώ πετούσε - Δείτε βίντεο

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε κατά τη διάρκεια πτήσης της LATAM Airlines, όταν λόγω έντονων αναταράξεων, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 50 επιβάτες ενός Boeing 787-9 Dreamliner, κάποιοι από τους οποίους χτύπησαν στην οροφή της ατράκτου του αεροσκάφους.

Το νέο αυτό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σημερινής πτήσης, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ένα τεχνικό πρόβλημα, δημιούργησε την «ισχυρή πτώση» από την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον 50 επιβάτες. Το περιστατικό αφορά την πτήση LA800 της LATAM Airlines, την οποία πραγματοποίησε ένα Boeing 787-9 Dreamliner.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Όκλαντ όπως ήταν προγραμματισμένο, όπου κάνει στάση πριν φτάσεi στο Σαντιάγο της Χιλής. Εκεί το ιατρικό προσωπικό περιέθαλψε περίπου 50 άτομα στο αεροδρόμιο. Ένας ασθενής βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και οι υπόλοιποι είχαν υποστεί ήπιους έως μέτριους τραυματισμούς, ενώ 13 επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. «Ήμουν αεροσυνοδός και αυτή είναι η πρώτη φορά που ένιωσα να παγώνει ολόκληρο το αεροπλάνο», ανέφερε στην NZ Herald ένας εκ των επιβατών.

Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα περιστατικά που αφορούν Boeing, καθώς πριν λίγες ημέρες η United Airlines ανακοίνωσε ότι μία πτήση προς Σαν Φρανσίσκο επέστρεψε στο Σίδνεϋ «λόγω προβλήματος συντήρησης».

🇳🇿UPDATE: 50 INJURED ON LATAM BOEING FLIGHT



Emergency services in New Zealand treated 50 people for injuries after passengers and crew were thrown into the ceiling, with one person in a serious condition.



Source: NZ Herald pic.twitter.com/qlZjSlsBXS