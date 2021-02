Το εμβόλιο για τη νόσο covid-19 που ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με τη βρετανοσουηδική εταιρεία AstraZeneca είναι κατά 76% αποτελεσματικό για τις συμπτωματικές μολύνσεις για διάστημα τριών μηνών μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης - σύμφωνα με μελέτη που διενέργησε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Μάλιστα, η αποτελεσματικότητά του βελτιώνεται όταν χορηγηθεί και η δεύτερη δόση, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανέφερε ότι τα ευρήματα στηρίζουν την απόφαση που έλαβε η βρετανική κυβέρνηση να παρατείνει το διάστημα από τη χορήγηση της πρώτης δόσης μέχρι την δεύτερη στις 12 εβδομάδες.

Σύμφωνα με το BBC, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το εμβόλιο της Οξφόρδης-AstraZeneca μπορεί να μειώσει τη διασπορά του κορωνοϊού, με τον υπουργό Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ να κάνει λόγο για «εξαιρετική είδηση».

Τα συμπεράσματα της έρευνας προέρχονται από κλινικές μελέτες που έγιναν στη Βρετανία, τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με αυτά, μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης εξασφαλίζεται κάποια προστασία ενώ η ανοσοαπόκριση ενισχύεται αν είναι μεγαλύτερο το μεσοδιάστημα μέχρι τη δεύτερη δόση. Στις μελέτες συμμετείχαν άτομα ηλικίας από 18 έως 55 ετών.

«Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, από την 22η μέχρι την 90ή ημέρα μετά τη χορήγηση ήταν 76%» και η ανάλυση υποδηλώνει ότι «η προστασία δεν μειώνεται κατά αυτήν την αρχική, τρίμηνη περίοδο», ανέφερε το Πανεπιστήμιο.

Μετά τη δεύτερη δόση, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου αυξάνεται στο 82,4%, όταν αυτή χορηγείται έπειτα από τρεις μήνες. Αντίθετα, όταν η δεύτερη δόση χορηγείται σε διάστημα λιγότερο των έξι εβδομάδων από την πρώτη, η αποτελεσματικότητα έφτανε το 54,9%.

