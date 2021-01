Πέθανε ο Jonas Neubauer, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες του Tetris , όλων των εποχών, έχοντας κερδίσει σειρά σπουδαίων διακρίσεων.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κλασικού Tetris, πέθανε σε ηλικία 39 ετών, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά.

Όπως αναφέρει το IGN, η είδηση δόθηκε από τον λογαριασμό του Neubauer στο Twitter, με το μήνυμα να γράφει: «Με βαριά καρδιά μεταφέρουμε τα τρομερά νέα ότι ο Jonas απεβίωσε από ένα ξαφνικό ιατρικό επείγον. Ήταν ο καλύτερος. Είμαστε συντετριμμένοι, συγκλονισμένοι από θλίψη, και ήδη μας λείπει πολύ. Πληροφορίες θα ακολουθήσουν όταν γίνουν διαθέσιμες.»

This is a tremendous loss in so many ways. Jonas Neubauer was one of the greatest classic Tetris players of all time in skill, spirit, and kindness.



Our hearts go out to his family and friends, and to the entire classic Tetris community, as we all mourn his passing. https://t.co/iOJWFdBuv0