Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις κερδίζουν το εξώφυλλο του περιοδικού TIME αλλά και τον τίτλο για τα «πρόσωπα της χρονιάς».

«Το πρόσωπο της Χρονιάς» για το περιοδικό TIME στον σχεδόν έναν αιώνα κυκλοφορίας του υπήρξε ένα μέτρο σύγκρισης για το πού βρίσκεται ο κόσμος και πού πηγαίνει» αναφέρει το περιοδικό.

«Αλλά πώς να έχει νόημα το 2020, ένα έτος χωρίς μέτρο; Ένας χρόνος που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές κρίσεις, ταυτόχρονα, σε όλο τον κόσμο: Η πανούκλα του αιώνα. Βίαιη, φυλετική αδικία. Εκθαμβωτική ανισότητα. Αδυσώπητες πυρκαγιές. Δημοκρατία που φλέγεται.

»Ήταν μια ιδιαίτερα ταπεινή χρονιά για το πιο ισχυρό έθνος στη γη - ένα κάλεσμα αφύπνισης για εκείνους που είναι πιο συνηθισμένοι να βλέπουν την Αμερική, παρά τα ελαττώματα της, ως φάρο για τον κόσμο.» σχολιάζει το άρθρο.

Το TIME από το ξεκίνημά του είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την προεδρία, ως αντανάκλαση της Αμερικής και του ρόλου της στον κόσμο. «Αλλά είναι η πρώτη φορά που συμπεριλάβαμε έναν Αντιπρόεδρο. Σε μια χρονιά που γνώρισε έναν επικό αγώνα για τη φυλετική δικαιοσύνη και μία από τις πιο πομπώδεις εκλογές στην ιστορία, η συνεργασία Μπάιντεν- Χάρις στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα.

«Το ξεκάθαρο (μήνυμα) αυτής της εκλογής», λέει η Χάρις, είναι ανεξάρτητα από «τη φυλή, την εθνικότητα, τη γλώσσα που μιλάει η γιαγιά μας. Ας προχωρήσουμε γνωρίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία από εμάς, έχουμε περισσότερα κοινά από αυτά που μας χωρίζουν». σχολιάζει το περιοδικό.

«Για την αλλαγή της αμερικανικής ιστορίας, για να δείξουμε ότι οι δυνάμεις της ενσυναίσθησης είναι μεγαλύτερες από τις μανία της διαίρεσης, επειδή μοιράζονται ένα όραμα για θεραπεία σε έναν θλιβερό κόσμο, ο Τζο Μπάιντεν και η Καμάλα Χάρις είναι το «πρόσωπο της χρονιάς 2020» του TIME», εξηγεί το περιοδικό.

Το εκλεγμένο δίδυμο, που αναμένεται να αναλάβει την εξουσία στις ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου, επελέγη ανάμεσα σε τέσσερις υποψηφίους.

Ο Τζο Μπάιντεν, Δημοκρατικός βετεράνος της πολιτικής, 78 ετών, ο οποίος θα ορκιστεί ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, και η Χάρις, η πρώτη γυναίκα που θα γίνει αντιπρόεδρος της χώρας, κέρδισαν επάξια τον τίτλο του TIME.

Οι υπόλοιποι τρεις υποψήφιοι ήταν ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το κίνημα Black Lives Matter, εναντίον των φυλετικών διακρίσεων και των ανισοτήτων που πυροδότησε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στα τέλη Μαΐου στη Μινεάπολη, και ο δρ. Άντονι Φάουτσι μαζί με στελέχη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που εκτίθενται περισσότερο στην πανδημία του νέου κορωνοϊού.

