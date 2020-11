Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα γίνει ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά η σύζυγός του, δρ Τζιλ Μπάιντεν, σκοπεύει να συνεχίσει να διδάσκει.

Ενδεχομένως να γίνει η μόνη Πρώτη Κυρία στην ιστορία του θεσμού που κατέχει αμειβόμενη εργασία εκτός Λευκού Οίκου.

Η δρ. Μπάιντεν, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Βιρτζίνια, είχε δηλώσει στο "CBS Sunday Morning" τον Αύγουστο ότι «θα ήθελε να συνεχίσει να διδάσκει στην περίπτωση που γινόταν Πρώτη Κυρία».

«Αν φτάσουμε στον Λευκό Οίκο, θα συνεχίσω να διδάσκω. Είναι σημαντικό και θέλω οι άνθρωποι να εκτιμούν τους δασκάλους και να γνωρίζουν τη συνεισφορά τους και να αναβαθμίζουν το επάγγελμα» είχε πει χαρακτηριστικά.

Εντωμεταξύ στα 231 χρόνια που υπάρχει ο ρόλος της Πρώτης Κυρίας στις ΗΠΑ, η δρ. Μπάιντεν χτίζει το δικό της μύθο.

Η ιστορικός Κάθριν Τζέλισον, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο που μελετά τις Πρώτες Κυρίες, είπε στο CBS News το Σάββατο ότι η δρ. Τζιλ Μπάιντεν θα ήταν η μόνη πρώτη κυρία που κατέχει αμειβόμενη δουλειά και η πρώτη με διδακτορικό.

Η δρ. Τζιλ Μπάιντεν εργάστηκε ως καθηγήτρια σε κοινοτικά κολλέγια όταν ο Μπάιντεν διετέλεσε ως αντιπρόεδρος στην προεδρία Ομπάμα.

«Διδάσκω σε πολλούς μετανάστες και πρόσφυγες. Λατρεύω τις ιστορίες τους, λατρεύω ποιοι είναι ως άνθρωποι και μου αρέσει το γεγονός ότι μπορώ να τους βοηθήσω στο δρόμο τους προς την επιτυχία» είχε πει παλαιότερα.

Σε συνέντευξή της έχει δηλώσει ότι εάν γίνει Πρώτη Κυρία, θα στηρίξει τα δωρεάν δίδακτρα στα κοινοτικά κολέγια, τη χρηματοδότηση της έρευνας για τον καρκίνο και θα στηρίξει τις οικογένειες των στρατιωτικών, όπως έκανε και ως σύζυγος αντιπροέδρου.

Όταν ρωτήθηκε αν οι Αμερικανοί θα δουν «ασυνήθιστα πράγματα» από αυτήν ως Πρώτη Κυρία, η δρ Μπάιντεν απάντησε, «Το ελπίζω».

«Τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά, και αυτές οι στιγμές είναι τόσο δύσκολες. Μερικές φορές χρειάζεται λίγη επιείκεια, λίγο γέλιο για να ελαφρύνεις τα πράγματα. Λίγη χαρά» είχε δηλώσει.

Το Σάββατο, η δρ. Μπάιντεν δημοσίευσε μια φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό της στο Twitter. «Θα είναι Πρόεδρος για όλες τις οικογένειές μας», έγραψε.

He will be a President for all of our families.